Jazmín Salinas, conocida popularmente como La Cuerpo, protagonizó un momento de gran tensión durante la grabación del reality español La Casa de los Gemelos 3, al sufrir una convulsión que quedó registrada por las cámaras del programa.
La Cuerpo sufrió una convulsión en un reality español y encendió la preocupación
La influencer argentina se descompensó durante una grabación de La Casa de los Gemelos 3 en Marbella. Tras recibir atención médica, informaron que se encuentra estable y continuará en el programa.
El episodio ocurrió en el patio de la casa, junto a la pileta, y fue asistida inicialmente por uno de los participantes que se encontraba en el lugar mientras el resto permanecía dentro de la vivienda.
Qué se sabe sobre su estado de salud
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron preocupación entre sus seguidores. Horas después, la cuenta oficial de Instagram de la influencer publicó un comunicado para llevar tranquilidad.
"Queremos informar que se encuentra estable luego de la convulsión que sufrió en la mansión", señalaron desde su entorno. Además, indicaron que la evolución fue favorable.
El parte médico
Según el informe difundido por su equipo, la descompensación habría estado relacionada con las altas temperaturas registradas en Marbella, ciudad donde se desarrolla la grabación del reality.
El comunicado agregó que La Cuerpo quedó fuera de peligro y que podrá continuar participando del programa. Más tarde, también se difundió un video en el que se la observa recuperada, aunque expresó que evaluaba abandonar la competencia tras el episodio.
Un comienzo marcado por el susto
La edición veraniega de La Casa de los Gemelos 3 se estrenó el 20 de julio y, apenas un día después de su debut, vivió uno de sus momentos más delicados con la descompensación de la participante argentina.
Semanas atrás, La Cuerpo también había anticipado el lanzamiento de una canción autobiográfica en la que repasará su historia personal y su transición de género.