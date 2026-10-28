La relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega atraviesa una ruptura que, según las declaraciones difundidas en televisión, no tendría marcha atrás. En las últimas horas, se conoció una versión sobre una condición que la modelo le habría planteado al cantante y que él no habría aceptado.
Filtraron qué regla debía cumplir Emanuel Ortega para evitar problemas con Julieta Prandi
Yanina Latorre contó en televisión qué regla le habría exigido cumplir la modelo al cantante y cómo una publicación en redes sociales habría desencadenado el conflicto.
La información fue revelada por Yanina Latorre durante el programa SQP, emitido por América, donde la panelista dio detalles sobre el conflicto que habría profundizado la distancia entre ambos.
La condición que le habría puesto
Durante el programa, Yanina Latorre aseguró que Prandi le había pedido a su pareja que le avisara si iba a grabar música con otras mujeres. “Ella le tenía prohibido grabar con chicas y, si lo hacía, tenía que avisarle”, afirmó la panelista.
Según su relato, el conflicto habría escalado cuando la modelo vio una historia de Instagram publicada por Josefina Lynch desde el estudio de grabación del artista.
Latorre sostuvo que, después de ver esa publicación, Prandi se comunicó con Ortega y le manifestó su enojo. “Le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa”, relató. También aseguró que la modelo lo bloqueó de todas sus redes y vías de contacto.
El papel de Ana Paula Dutil
En medio de las versiones sobre la separación, también trascendió que Prandi estaría molesta con Ana Paula Dutil, expareja de Ortega y madre de sus hijos, quien habría funcionado como nexo entre el cantante y Josefina Lynch.
India, hija de Ortega, salió en defensa de su madre durante una entrevista en Desayuno Americano, también de América.
“Mi mamá no tiene nada que ver con lo que se está diciendo”, sostuvo. Además, explicó que, si Dutil le consiguió trabajo al padre de sus hijos, lo consideraba un gesto positivo.
En ese contexto, India también afirmó que su madre no pretende interferir en la vida sentimental de su expareja.
Por qué descartó una reconciliación
En una conversación con Fernanda Iglesias, Prandi se refirió a su presente sentimental y dejó en claro que no contempla retomar la relación con el cantante. “Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, expresó.
La modelo también habló de la necesidad de tomar distancia para recuperarse emocionalmente y priorizar su bienestar personal.
“Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz. Yo ya no puedo con esto, me siento superhumillada”, concluyó.
Por sus declaraciones, Prandi dejó en claro que, al menos por ahora, su decisión es poner fin a la relación y concentrarse en recuperar su tranquilidad.