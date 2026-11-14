Después de más de dos años de relación, La Joaqui y Luck Ra se separaron hace tres meses. Ahora, la cantante protagonizó un nuevo cambio de imagen que no pasó inadvertido entre sus seguidores: decidió modificar el tatuaje que llevaba en homenaje a su expareja.
Tras separarse de Luck Ra, La Joaqui tapó el tatuaje de Córdoba con un diseño animal print
La cantante sorprendió a sus seguidores con una renovación de imagen que incluyó un corte carré con pequeñas trenzas y una intervención en el diseño que llevaba en el muslo izquierdo desde marzo de 2025.
A través de sus redes sociales, la artista compartió varias fotografías en las que mostró su renovado look y dejó ver qué hizo con el diseño que tenía en el muslo izquierdo desde marzo de 2025. Se trataba de la silueta de la provincia de Córdoba, que ahora fue cubierta con un dibujo de estilo animal print.
El nuevo look
Además de modificar el diseño en su piel, la cantante sorprendió con un corte de cabello carré, acompañado de pequeñas trenzas a la altura de la mandíbula. Se trata de una transformación importante respecto de su imagen habitual, marcada durante años por el pelo largo.
Sin embargo, el detalle que más comentarios generó fue la intervención del tatuaje. El dibujo original, que había sido interpretado como un homenaje a Luck Ra, quedó cubierto por completo por el nuevo diseño, aunque todavía se pueden distinguir algunos trazos de su antiguo contorno.
La silueta de Córdoba había quedado expuesta en el videoclip de Mi señora, la canción que La Joaqui compartió con Duki y Khea.
La separación
La modificación del tatuaje se produjo después de una ruptura que estuvo acompañada por distintas versiones sobre los motivos del final de la pareja.
Entre los rumores que circularon se mencionaron supuestas infidelidades y hasta la posibilidad de que Tuli Acosta hubiera intervenido en la relación. Sin embargo, esa versión nunca fue confirmada.
Por su parte, Luck Ra habló públicamente sobre la separación y explicó que el vínculo había terminado porque "ya no estaba el amor de antes". Además, negó haber engañado a la cantante.