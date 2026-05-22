Un inesperado y violento episodio sacudió la apertura de la gira europea del cantante puertorriqueño en Montenegro. A pesar de los minutos de caos, las corridas y la recomendación de suspender la fecha, el artista regresó al escenario para completar su presentación ante una multitud.
Lanzaron gas lacrimógeno en pleno show de Ricky Martin
El inicio de la gira europea del artista en Montenegro se vio interrumpido por un incidente que generó caos y pánico, aunque el show continuó con éxito.
El inicio de la esperada etapa del tour "Ricky Martin Live" en el Viejo Continente se convirtió en escenario de momentos de profunda zozobra. Este jueves por la noche, durante un concierto multitudinario y gratuito en Montenegro, un desconocido arrojó gas lacrimógeno en dirección al escenario, provocando la interrupción inmediata del espectáculo, escenas de pánico colectivo y la evacuación de emergencia del artista y su equipo de colaboradores.
El incidente, que ya recorre los principales portales del mundo, se desató en medio del despliegue coreográfico y musical que caracteriza las presentaciones del astro boricua. El gas comenzó a expandirse rápidamente entre las primeras filas y los sectores técnicos cercanos a las tablas, forzando a los espectadores a retroceder de forma abrupta para buscar asistencia y aire limpio.
Minutos de caos tras bambalinas
El desconcierto se trasladó velozmente al sector de camarines. Mientras las fuerzas de seguridad locales intentaban contener los disturbios y controlar la zona afectada, el personal que acompaña al cantante coordinó un operativo rápido para resguardarlo en una zona segura. Aunque en un primer momento los asesores y autoridades sugirieron la suspensión definitiva de la velada por razones obvias de seguridad, la determinación del propio intérprete de "Livin' la Vida Loca" cambió el rumbo de la noche.
Tras disiparse el efecto del gas y recibir las garantías de los efectivos locales, Ricky Martin regresó al escenario bajo una ovación y dejó una frase contundente que resonó con fuerza entre los asistentes: 'Nada va a frenar este show, nada'.
El comunicado oficial y la continuidad de la gira
Para mitigar los rumores y llevar tranquilidad a los millones de seguidores globales, el entorno más cercano de la estrella pop no tardó en emitir aclaraciones sobre lo sucedido. 'Ricky Martin y su equipo están a salvo y agradecidos por el apoyo y la preocupación recibidos tras los eventos de esta noche en Montenegro', expresó su representante de prensa, Róndine Alcalá, en un comunicado oficial.
Asimismo, desde la oficina del cantante confirmaron que el puertorriqueño 'tomó la decisión de reanudar el espectáculo para cumplir con su compromiso con sus fans' y ratificaron que se encuentra en perfectas condiciones físicas.
La maquinaria del "Ricky Martin Live" no se detendrá a pesar del preocupante bautismo en tierras balcánicas. Según la hoja de ruta establecida, la agenda internacional continuará de manera regular durante los meses de junio, julio y agosto, contemplando próximas escalas de alta convocatoria en países vecinos de la región como Croacia, Serbia, Italia, Suiza, Alemania y la República Checa.
Las autoridades de Montenegro, en tanto, mantienen abierta una investigación interna para determinar la identidad y motivaciones del agresor, en un hecho que afortunadamente no dejó heridos de gravedad pero que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en eventos masivos.