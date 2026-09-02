La ex Gran Hermano había sido detenida en marzo y acusada de asaltar a un turista estadounidense en un hotel de Palermo bajo la modalidad de “viuda negra”. Tras el avance de la investigación, confirmó en sus redes sociales que fue absuelta y compartió una reflexión sobre lo ocurrido.
Absolvieron a una ex Gran Hermano acusada de “viuda negra”: su descargo
Había sido detenida en marzo tras una denuncia por un episodio ocurrido en un hotel de Palermo. Luego de meses de investigación, compartió en redes sociales una reflexión sobre el cierre de la causa.
Luciana Martínez fue detenida en marzo luego de ser acusada de cometer un robo contra un turista estadounidense en un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo.
En ese momento, la Justicia dispuso su liberación bajo una serie de reglas de conducta mientras continuaba la investigación del caso.
Entre las condiciones establecidas se encontraba la obligación de no obstaculizar el proceso, mantener contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes y no acercarse al denunciante, Bradley James Varela.
El mensaje que publicó en sus redes
Tras varios meses atravesados por la investigación judicial, la bailarina anunció el cierre de la causa a través de una publicación en sus redes sociales.
“1° de septiembre. Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí”, escribió al comenzar su mensaje. Luego, confirmó el resultado del proceso: “Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta”.
Martínez también hizo referencia a la manera en que atravesó la causa y sostuvo que se presentó ante la Justicia para cumplir con las instancias correspondientes. “Me presenté ante la Justicia, y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino”, expresó.
El cierre de una etapa
Durante los meses en los que se investigó el caso, Martínez había sido señalada públicamente como una presunta “viuda negra”. Luego de conocer el fallo, la ex participante de Gran Hermano celebró el desenlace de la causa y dejó en claro que busca dejar atrás lo ocurrido.
“Cierro esta etapa en paz”, manifestó en su publicación.