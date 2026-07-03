En una nueva muestra de la total vigencia de su repertorio, Luis Miguel alcanzó este viernes un hito sin precedentes en su carrera digital. Su emblemática canción "Ahora te puedes marchar" superó de forma oficial las 1.000 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera obra de todo su catálogo en ingresar al exclusivo Billions Club, el selecto espacio reservado para los temas más escuchados en toda la historia de la plataforma de streaming.
Luis Miguel rompe un nuevo récord y hace vibrar a Spotify con su primer hit milmillonario
El "Sol de México" ingresó al selecto Billions Club de la plataforma digital gracias a un clásico imbatible que sigue cautivando a nuevas generaciones.
Un hito para la música en español
La noticia, que sacudió el ambiente del espectáculo este 3 de julio de 2026, fue confirmada y celebrada formalmente por la discográfica Warner Music México. Con este logro, el cantante no solo consolida su liderazgo en la industria, sino que posiciona a "Ahora te puedes marchar" como una de las escasas producciones latinoamericanas e hispanohablantes en romper la barrera de las mil millones de escuchas.
Desde la compañía discográfica destacaron el impacto de este registro, afirmando que el ingreso del artista a este club musical es el reflejo directo de cómo el catálogo de Luis Miguel se mantiene completamente vivo, fresco y en constante tendencia en todo el mundo.
La vigencia de un himno de 1987
Publicada originalmente en 1987 como la carta de presentación de su exitoso álbum de estudio Soy como quiero ser, "Ahora te puedes marchar" tardó casi cuatro décadas en conquistar la cima absoluta de la era digital. Adaptada al español a partir del tema original en inglés "I Only Want to Be with You" de Dusty Springfield, la pieza musical se consolidó de inmediato como un suceso pop. Sin embargo, su explosión en el universo digital demuestra que no se trata de un simple recuerdo nostálgico.
Desde Warner Music México recalcaron a través de un comunicado oficial que el catálogo completo del astro mexicano acumula ya varios miles de millones de streams globales. El ingreso de este primer tema al Billions Club, según argumentó la discográfica, "es el reflejo de cómo el catálogo de Luis Miguel se mantiene vivo, fresco y en constante tendencia", logrando una conexión única que amalgama tanto a sus fieles oyentes históricos como a las nuevas generaciones de usuarios adolescentes en las plataformas actuales.
El contraste con la salud del ídolo
Más allá del estallido de felicidad que la marca generó entre sus millones de fanáticos y en la industria musical, el hito llega tiñendo las páginas del espectáculo con una marcada dosis de preocupación. El llamado "Sol de México" se encuentra actualmente retirado de la mirada pública y de las luces de los estadios, rodeado de versiones periodísticas internacionales que apuntan a severas complicaciones de salud vinculadas a una presunta operación del corazón.
Fiel a su estilo de vida reservado, ni el músico ni su entorno más íntimo emitieron declaraciones que ratifiquen o desmientan estos trascendidos. El contraste en este inicio de julio no podría ser más marcado: mientras el mundo entero reproduce sus canciones por millones en los dispositivos móviles, el artista lidia con sus horas más reservadas lejos de los micrófonos.
Un fenómeno latinoamericano inmortal
Con este registro inédito en su haber, "Ahora te puedes marchar" pasa a integrar un listado extremadamente selecto, ya que son muy escasas las obras musicales completamente en idioma español y de origen latinoamericano que logran franquear la barrera de los mil millones de plays en Spotify.
A pesar de las transformaciones tecnológicas en los formatos de reproducción y el paso inevitable del tiempo, Luis Miguel revalida su condición como la figura de la música en español más escuchada en el planeta, dejando en claro que sus canciones ya forman parte del patrimonio afectivo del continente.
A casi cuatro décadas de su lanzamiento original, el tema demuestra que las buenas melodías no pasan de moda, sino que se reconvierten en himnos eternos de la cultura pop global.