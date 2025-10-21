El susto de Luis Ventura en MasterChef Celebrity por una sartén en llamas

Luis Ventura atraviesa una etapa complicada en MasterChef Celebrity. Tras los desastrosos ñoquis que incluso él mismo rechazó, y su cercano paso por la eliminación al preparar albóndigas, el periodista volvió a protagonizar un momento tenso durante la grabación mientras intentaba preparar una tortilla.
El episodio que alteró el ritmo habitual del certamen se produjo cuando Ventura sufrió una quemadura en la mano a causa de un fuego inesperado en su estación de cocina. Mientras intentaba dar vuelta la tortilla, la sartén se encendió y provocó una escena de alarma entrecompañeros y jurados. Con rapidez, el conductor trató de controlar las llamas, aunque no pudo evitar la lesión.
Luis Ventura sufrió un accidente durante las grabaciones.
A pesar del dolor, Ventura reaccionó con ironía: mencionó que un periodista podría terminar siendo paciente del Instituto del Quemado, minimizando la gravedad del accidente y arrancando risas de quienes lo rodeaban. Entre compañeros que lo asistieron y otros que permanecieron sorprendidos, la tensión se combinó con el humor característico del periodista.
Reacciones y recuperación
Tras recibir atención médica, Luis Ventura decidió continuar en la competencia, demostrando temple y resiliencia. Con la mano vendada, regresó a su estación para finalizar la preparación de su plato, aunque con menor entusiasmo que al inicio.
El jurado valoró su actitud y reconoció el esfuerzo de seguir cocinando a pesar de la quemadura. Entre bromas y comentarios distendidos, el ambiente en el estudio retomó la normalidad, aunque el olor a comida quemada permaneció un tiempo prolongado. Ventura cerró el momento con una frase que se volvió viral: “Doy vuelta... como quedé”.
Ventura decidió continuar y eso fue muy valorado por el jurado.
Cruces con Wanda Nara
El paso de Ventura por el programa también estuvo marcado por la tensión con Wanda. Durante la primera gala de eliminación, ambos protagonizaron un cruce cargado referencias a viejas disputas mediáticas, incluyendo menciones al Martín Fierro. Ventura hizo comentarios sarcásticos sobre las posibilidades del programa en los premios, mientras Nara recordó su frustración por un galardón perdido.
El intercambio continuó con alusiones a viejas cuentas pendientes y supuestos sobornos, generando sorpresa y risas entre el público y los participantes. En otra gala, la modelo mencionó episodios pasados de despidos en el canal, y Ventura mantuvo su postura con humor, reafirmando su historial profesional y su carácter irreverente.
En paralelo con sus dificultades culinarias, Ventura se convirtió en un protagonista inesperado de MasterChef Celebrity, uniendo momentos de tensión, accidentes y enfrentamientos mediáticos que hacen de su participación uno de los ejes más comentados de la temporada.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.