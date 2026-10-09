Tras varios meses de especulaciones y tras haber blanqueado su romance a comienzos de año, la actriz y cantante Maia Reficco rompió el silencio y confirmó el fin de su pareja con el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto. La artista descartó cualquier posibilidad de reconciliación en el futuro y detalló los motivos detrás del distanciamiento, marcados por las exigencias laborales y la distancia física.
Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto y explicó por qué terminaron
La artista habló sobre el final de la relación con el piloto de Fórmula 1 y remarcó que las exigencias laborales y los constantes viajes causaron la ruptura.
Los motivos del distanciamiento y la distancia física
En declaraciones ante las cámaras de la prensa de espectáculos, Maia Reficco abordó de manera abierta la situación sentimental que atraviesa con Franco Colapinto, poniendo fin a los rumores que circulaban en los medios de comunicación. "Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho", afirmó la actriz, buscando transmitir tranquilidad respecto al estado del vínculo.
Al profundizar en las razones que llevaron a la ruptura, la cantante remarcó la dificultad de sincronizar las agendas de ambos debido a las responsabilidades profesionales y a los viajes constantes del corredor en el circuito internacional. "Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos. No tengo mucho más que decir", explicó Reficco, aclarando que no existieron disputas puntuales ni interferencia de terceros en el desenlace de la relación.
Postura firme sobre el futuro de la pareja
Durante la entrevista, la artista ofreció definiciones contundentes sobre la posibilidad de una eventual segunda oportunidad con el deportista. Si bien enfatizó el cariño y la importancia que tuvo la relación en su vida, descartó que puedan retomar el noviazgo más adelante. "Es una persona que amé mucho, pero no creo que volvamos en el futuro", sentenció de forma categórica.
Asimismo, al ser consultada sobre el presente del piloto argentino en su vida personal tras el distanciamiento, Reficco prefirió mantener la cautela y mantenerse al margen de los comentarios mediáticos: "Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera".
El recorrido de un romance de alta exposición
El vínculo entre la actriz y el piloto comenzó a tomar relevancia pública a comienzos de 2026, luego de ser vistos juntos en distintas oportunidades y de compartir imágenes en redes sociales. Con el correr de los meses, la relación sumó visibilidad a partir del acompañamiento de Reficco en Grandes Premios de la categoría reina del automovilismo mundial, así como también por paseos compartidos durante los recesos de la competición.
Pese a atravesar períodos de mayor reserva y mantener bajas apariciones públicas conjuntas en las últimas semanas, las declaraciones de la cantante marcaron la confirmación oficial del cierre de la pareja, enfocándose cada uno en sus respectivos compromisos profesionales dentro del espectáculo y del deporte de alto rendimiento.
La confirmación de la separación por parte de Maia Reficco pone punto final a una de las historias de amor más seguidas del año entre el ámbito del espectáculo y el deporte internacional. Con un mensaje de respeto mutuo y con el foco puesto en sus proyectos laborales, ambos toman caminos independientes ante las complejas exigencias que imponen sus carreras profesionales.