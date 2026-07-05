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Maximiliano Pullaro
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Maná cantará en el entretiempo de México vs Inglaterra

La tradicional banda mexicana volverá a ser protagonista del Mundial con una presentación en el entretiempo del partido, tras la polémica entre Fher Olvera y Liam Gallagher. Además de hacer historia mundialista, el grupo confirmó su regreso a la Argentina.

La banda hará historia como la única en participar tanto en la ceremonia inaugural como en el espectáculo de medio tiempo.La banda hará historia como la única en participar tanto en la ceremonia inaugural como en el espectáculo de medio tiempo.
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Luego de la polémica en redes, cuando Fher Olvera le respondió a Liam Gallagher los dichos sobre el resultado del partido de octavos de final, Maná vuelve a ser protagonista en la Copa del Mundo con una nueva presentación, en este caso en el entretiempo del partido más aguerrido que enfrentará la selección mexicana en el mundial.

Mirá también“Ubícate wey”: el cantante de Maná cruzó a Liam Gallagher por el Mundial 2026

Con este regreso, la banda hará historia al convertirse en el único artista en participar tanto en la ceremonia inaugural como en el espectáculo de medio tiempo del torneo en México, consolidándose como el gran emblema musical del Mundial en su país.

Maná regresará este año a la Argentina con un único show en River Plate, el próximo 10 de diciembre, en el marco de su gira "Vivir sin Aire Tour".

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