El Mundial 2026 no solo se vive con el corazón en la cancha, sino también con la pasión y las perlitas que se generan en las tribunas. Este viernes, en la antesala del decisivo encuentro donde la Selección Argentina se midió frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final, una figura acaparó la atención de los flashes en Miami. Luciana Salazar dijo presente en el Hard Rock Stadium y, fiel a su estilo disruptivo, deslumbró a los hinchas con una jugada elección estética que rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales.
El polémico look que eligió Luli Salazar para ir a ver a la Selección Argentina a Miami
La modelo capturó todas las miradas en el Hard Rock Stadium durante la previa del partido de la Albiceleste en el Mundial 2026. Transparencias y los colores patrios marcaron su jugado estilo.
Mientras el conjunto dirigido por Lionel Scaloni realizaba los movimientos de calentamiento sobre el césped, la modelo y empresaria aguardaba el inicio del cotejo desde las gradas, captando la atención de los presentes y de los usuarios en redes sociales. Con una propuesta que combinó texturas urbanas y un explícito fervor celeste y blanco, "Luly" demostró que el aliento argentino también se expresa a través del diseño y las tendencias actuales.
Detalles de un outfit que encendió las redes
Para esta cita mundialista en suelo estadounidense, Salazar optó por un conjunto de alto impacto visual. La parte inferior de su vestuario estuvo compuesta por unos shorts de jean combinados con botas de caña alta confeccionadas en el mismo material denim, una elección moderna y de fuerte impronta urbana.
Sin embargo, el foco de atención se centró en la parte superior del atuendo, caracterizada por marcadas transparencias que desafiaron los límites convencionales de la moda en los estadios. Para mantener la sobriedad y cumplir con la temática del evento, la empresaria lució unas minuciosas réplicas de la bandera argentina estratégicamente ubicadas, un detalle que funcionó tanto de relieve estético como de tributo nacional en una tarde donde las emociones estaban a flor de piel.
La fiebre mundialista en las tribunas
La presencia de personalidades del espectáculo argentino en los estadios de Estados Unidos se ha convertido en una constante a lo largo de este certamen. El cruce contra el combinado africano atrajo a numerosos rostros conocidos que buscaron aportar su energía en una instancia de eliminación directa, donde cada detalle cuenta y el misticismo popular se hace sentir con fuerza.
Con este osado look, Luciana Salazar reafirmó su vigencia como una de las figuras públicas capaces de marcar agenda más allá de lo estrictamente deportivo, trasladando el calor y el color de las pasiones locales a los grandes escenarios internacionales.