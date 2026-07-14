El corazón dividido en la previa

La novia inglesa de Marcos Senesi reveló a quién alentará en el cruce de semifinales

Kelci-Rose Bowers, defensora británica y pareja del jugador de la Selección, rompió el silencio antes del partido en Atlanta. Explicó cómo vive la "loca situación" de enfrentar a su país y definió qué camiseta se pondrá en la tribuna.