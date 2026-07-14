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El corazón dividido en la previa

La novia inglesa de Marcos Senesi reveló a quién alentará en el cruce de semifinales

Kelci-Rose Bowers, defensora británica y pareja del jugador de la Selección, rompió el silencio antes del partido en Atlanta. Explicó cómo vive la "loca situación" de enfrentar a su país y definió qué camiseta se pondrá en la tribuna.

La novia inglesa de Marcos Senesi reveló a quién alentará en el cruce de semifinales.La novia inglesa de Marcos Senesi reveló a quién alentará en el cruce de semifinales.
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Kelci-Rose Bowers, futbolista inglesa y pareja de Marcos Senesi, defensor de la Selección argentina, reveló a quién alentará en duelo de este miércoles correspondiente a las semifinales del Mundial 2026.

Bowers, de 22 años, utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto y reconoció que "es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal".

Marcos Senesi Kelci-Rose BowersKelci-Rose Bowers alentó a la Argentina durante todo el Mundial.

En este sentido, aseguró que "es una situación única para mí. Por supuesto que ser inglés y llegar a semifinal es un logro loco y estoy súper orgullosa de mi país". Sin embargo, aclaró: "Mi pareja juega para Argentina así que con cualquier en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar".

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"Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Abrazar la cultura en Argentina y publicar en mis redes sociales vistiendo la camiseta de Argentina", agregó la futbolista, que conoció al defensor argentino en una sesión de fotos del Bournemouth de Inglaterra.

Marcos Senesi Kelci-Rose BowersEl corazón dividido en la previa.

"Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer. Voy a ir al partido y a disfrutar el juego, voy a respetar a ambos equipos, voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego", reveló Bowers, quien además añadió: "Solo estaré allí para disfrutarlo. Si me conoces, sabrás que en realidad no miro fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero en realidad no lo veo".

La Selección argentina se enfrentará este miércoles a las 16 con Inglaterra, en un encuentro que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

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Selección Argentina de Fútbol
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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