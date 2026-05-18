Maxi López compartió su felicidad por la llegada a la Argentina de su pareja, Daniela Christiansson, junto a sus hijos Elle y Lando. La familia ya disfruta de sus primeros días en el país y el exfutbolista mostró en redes sociales un emotivo momento familiar que despertó repercusión entre sus seguidores.
“Finalmente todos juntos”: Maxi López celebró el reencuentro de sus hijos
El exfutbolista compartió un video familiar desde su casa, donde se vio a los chicos disfrutando de una tarde de juegos tras la llegada de Daniela Christiansson al país junto a Elle y Lando.
A través de Instagram, López publicó un video en el que se veía a sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, compartiendo juegos con su hermana menor, Elle, en el patio de la casa.
Emotivo reencuentro
Durante el primer fin de semana juntos, los chicos participaron de un divertido juego musical al ritmo de “Baby Shark”. En la grabación, los adolescentes y la pequeña giraban alrededor de una silla y, al detenerse la música, Elle corrió hacia el asiento mientras sus hermanos celebraban el momento.
Junto al video, Maxi expresó su emoción con un breve mensaje: “Finalmente todos juntos”. Por su parte, Daniela Christiansson replicó la publicación en sus redes sociales y la acompañó con corazones rojos.
La escena dejó ver la alegría del reencuentro familiar y reforzó la idea de una nueva etapa para la pareja en el país.
Las señales de Daniela Christiansson
Horas antes del encuentro familiar, la modelo sueca había dado pistas de su llegada a la Argentina mediante publicaciones en Instagram. Una de ellas mostró un desayuno con clásicos argentinos, entre mates, facturas y churros.
En el posteo, Daniela etiquetó a Maxi López y agregó la ubicación en el país, acompañando la imagen con un emoji de corazón rojo.
Más tarde, volvió a compartir contenido desde el parque de la casa, donde se mostró disfrutando del sol mientras comía un sándwich de miga. La imagen fue acompañada por emojis de la bandera argentina y corazones celeste y blancos, alimentando las versiones sobre una mudanza definitiva.
Entre Suiza y Argentina
Desde hace años, Maxi López y Daniela Christiansson residen en Suiza junto a sus hijos Elle y Lando. Sin embargo, la situación familiar habría comenzado a modificarse tras la participación del exfutbolista en MasterChef Celebrity.
La exposición mediática del exjugador durante el reality de cocina le abrió nuevas oportunidades laborales vinculadas a medios de comunicación y plataformas digitales, fortaleciendo su presencia en la Argentina.
En las últimas semanas, Daniela también había despertado especulaciones sobre una mudanza luego de revelar un importante trámite relacionado con su hijo menor. “El pasaporte de Lando está en camino”, escribió en una publicación en redes sociales, donde además etiquetó a Maxi.
Tiempo atrás, Maxi López había manifestado públicamente su intención de instalarse en la Argentina junto a Daniela y sus hijos menores para compartir más tiempo con Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que tuvo con Wanda Nara.