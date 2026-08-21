El éxito de la serie biográfica sobre Moria Casán volvió a poner bajo los reflectores algunos de los enfrentamientos más recordados de la trayectoria de la diva. La producción alcanzó 1,6 millones de visualizaciones y se ubicó entre las diez series de habla no inglesa más vistas a nivel mundial.
Silvina Escudero hizo un inesperado reclamo por su histórico cruce con Moria Casán
“Fue un momento re triste”, recordó la bailarina al referirse a aquella escena televisiva y explicó por qué considera que también forma parte de uno de los episodios más recordados.
En medio de la repercusión, Silvina Escudero recordó el fuerte intercambio que mantuvo con Moria durante su paso por el programa de televisión y cuestionó que no haya sido convocada para participar de la ficción.
“Siempre fui bravísima y lo sigo siendo. Me escribieron de la serie, contesté y me clavaron el visto hace algunos meses. Por supuesto que me molesta”, sostuvo la bailarina. Al recordar aquel episodio, agregó: “Fue un momento re triste”.
Escudero reclamó parte de la historia
Durante la conversación, el conductor Mariano Iúdica señaló que aquel enfrentamiento había dado lugar a uno de los monólogos más recordados de la llamada “Lengua Karateka”. Escudero, sin embargo, marcó que ella también tuvo un papel central en aquella escena.
“De Moria y de Silvina Escudero. No es de Moria, es de Escudero Silvina, que estoy yo, ahí”, afirmó mientras hablaba de sí misma en tercera persona.
Ante la insistencia de Iúdica, quien remarcó que Moria había quedado asociada para siempre con aquella intervención, la bailarina respondió: “Y Silvina también porque está hablando de mí, es un momento de mi vida”.
La artista también buscó poner aquel enfrentamiento en perspectiva y destacó que, con el paso de los años, volvió a compartir trabajos con Casán.
“Esto fue hace 18 años. Volví a trabajar con Moria y es re buena compañera. En mi adultez, laburé un montón con ella, me llevo muy bien con Moria”, explicó.
Cómo comenzó el enfrentamiento
El episodio que ambas protagonizaron ocurrió durante una emisión de Bailando por un Sueño. En aquella oportunidad, Escudero se dirigió a Moria y Aníbal Pachano en medio de una discusión y cuestionó la manera en que se referían a su vida personal.
“Me parece que vos, Aníbal, y vos, Moria, son dos irrespetuosos al dirigirse a mi vida”, expresó la bailarina.
La frase generó una fuerte reacción de Casán, quien respondió con dureza y rechazó que Escudero la calificara de irrespetuosa.
“No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa, atrevida”, lanzó la diva.
El monólogo
La discusión continuó frente a las cámaras y Casán elevó todavía más el tono de su respuesta. En uno de los pasajes más recordados, se dirigió al público y a quienes la interrumpían: “El decorado se calla, atrevidos, mal educados. Y si estoy hablando, no me interrumpen”.
Luego, apuntó directamente contra Escudero: “No me vas a decir irrespetuosa vos, porque yo no te estoy ofendiendo. A mí vos no me decís irrespetuosa. Tené cuidado y respetáme vos. Respetá a una persona mayor. No seas atrevida. Me tiene harta con esos humos”.
La intervención continuó con el estilo característico de Casán: “No me van a dar lecciones de moral acá, por favor. ¿Haciéndote el apóstol de qué? ¿De la buena ética? Déjate de joder”.
En medio de la discusión, Escudero intentó bajar la tensión con una frase: “Siempre te admiré”. Sin embargo, Moria respondió de manera contundente: “No me interesa que me admires ni lo que me digas. Estamos en un jurado. No me interesa. No me des ningún halago. No te lo creo”.
El enfrentamiento, ocurrido años atrás, volvió a cobrar relevancia a partir del éxito de la producción biográfica y del recuerdo de Escudero sobre el lugar que ocupó en aquella escena televisiva.