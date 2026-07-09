A casi dos semanas del trágico siniestro ferroviario que le costó la vida a Ernestina Pais, la investigación sjudicial sumó un dato esclarecedor. Los resultados de los análisis toxicológicos realizados al cuerpo de la conductora dieron negativo, según confirmaron fuentes del caso.
Muerte de Ernestina Pais: qué revelaron los estudios toxicológicos y cuál es la hipótesis clave
Se conocieron los resultados de los exámenes complementarios a la autopsia de la conductora, fallecida el pasado 26 de junio en un siniestro ferroviario.
Los exámenes eran considerados piezas clave para la fiscal Carolina Asprella, de San Isidro, ya que buscaban determinar si la periodista había consumido alcohol o drogas en las horas previas al fatal accidente ocurrido en el cruce a nivel del Tren de la Costa, en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano.
Qué hipótesis maneja la Justicia
Con la incorporación de estos resultados al expediente, la Justicia descartó que Pais manejara bajo los efectos de sustancias y ratificó la principal hipótesis del caso: una maniobra imprudente. Asimismo, las fuentes judiciales indicaron que la posibilidad de un suicidio está prácticamente descartada.
El trágico episodio quedó registrado por una cámara de seguridad municipal, que se convirtió en la prueba madre de la causa.
En las imágenes se observa cómo el vehículo de la conductora intenta cruzar las vías con las barreras bajas, momento en el que fue embestido casi instantáneamente por una formación del Tren de la Costa. El impacto se produjo del lado del conductor, provocándole lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte en el acto.
Los detalles de la autopsia y las pericias en curso
El informe preliminar de la autopsia ya había determinado que la causa del deceso fue un traumatismo de cráneo severo, acompañado de una laceración hepática (desgarro del hígado) y una contusión esplénica (lesión en el bazo), cuadros típicos de impactos viales de gran magnitud.
Por otra parte, los investigadores confirmaron que tanto las barreras como el sistema de señalización fonoluminosa del cruce funcionaban correctamente al momento del hecho.
Ahora, la investigación se centrará en los resultados de la pericia accidentológica sobre el Honda City de la conductora, el cual se encuentra incautado en la Comisaría 2° de San Isidro (Martínez).
Este estudio, a cargo de la Policía Bonaerense, buscará establecer si el vehículo pudo haber sufrido una falla mecánica o de frenos, aunque advirtieron que la resolución de dicha pericia podría demorar varias semanas.
Un duro reconocimiento
El día del accidente, la violencia del impacto dificultó las tareas de identificación en un primer momento, ya que la periodista no llevaba documentación consigo y presentaba graves lesiones en el rostro.
La confirmación llegó luego de que efectivos policiales se acercaran al domicilio de la familia en Vicente López. Al notar su ausencia, los allegados llamaron al teléfono celular de Ernestina: el sonido del dispositivo dentro del auto destruido terminó por confirmar la peor noticia.