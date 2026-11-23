Una salida nocturna de los participantes de MasterChef Celebrity terminó generando repercusiones en las redes sociales. Entre los protagonistas estuvieron Pablo Migliore y Marta Fort, quienes compartieron una cena y asistieron al recital de Mala Fama en Tropitango. Sin embargo, un particular movimiento del exfutbolista con su alianza llamó la atención de los usuarios y despertó especulaciones.
El llamativo gesto de Pablo Migliore con su alianza durante una salida nocturna con Marta Fort
El exarquero fue filmado junto a la hija de Ricardo Fort en Tropitango, durante un encuentro con compañeros de MasterChef Celebrity. Las imágenes generaron distintas interpretaciones en redes sociales.
El encuentro reunió a varios integrantes del reality gastronómico de Telefe, que aprovecharon la ocasión para compartir una noche fuera de las grabaciones. La reunión comenzó con una cena en el boliche y continuó con el espectáculo de Mala Fama, la banda encabezada por Hernán Coronel, quien también forma parte del certamen.
Además de Migliore y Fort, estuvieron presentes Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa y Mike Amigorena, entre otros participantes. Durante la velada hubo música, baile y distintos registros audiovisuales que posteriormente comenzaron a circular en las redes sociales.
El gesto de Migliore
Uno de los videos que más repercusión tuvo fue compartido por el periodista Fede Flowers en su cuenta de X. En las imágenes se observa a Migliore cerca de Marta Fort, mientras ambos mantienen una conversación y se muestran cercanos.
En un determinado momento, el exarquero realiza un movimiento con su mano que varios usuarios interpretaron como un intento de sacarse la alianza para arrojarla. La secuencia generó distintas reacciones y abrió un debate sobre el significado de su actitud.
Sin embargo, Migliore no hizo declaraciones públicas para explicar qué quiso expresar con ese gesto. Mientras algunos internautas cuestionaron su comportamiento, otros consideraron que podría tratarse de una broma frente a las personas que estaban en el lugar.
La reciente separación de Marta Fort
La aparición de Fort junto al exfutbolista también llamó la atención porque se produjo pocos días después de que la influencer confirmara el final de su relación con Juan Manuel Ramírez. La joven había comunicado la ruptura a través de sus historias de Instagram.
"Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", escribió en aquella oportunidad.
Posteriormente, durante una entrevista en SQP, por América TV, profundizó sobre los motivos de la separación y cuestionó algunas actitudes de su expareja.
"¿Por qué voy a duelar a alguien que tampoco me daba ese espacio? No le gustaba la llamada, no le gustaba mi trabajo. No le dio la talla", expresó. También sostuvo que había recibido cuestionamientos relacionados con su actividad laboral y el nivel de exposición que tiene.
Qué dijo el exnovio tras la ruptura
Por su parte, Juan Manuel Ramírez también se refirió al final de la relación durante una entrevista en Intrusos. Allí explicó que la separación fue consecuencia de "una sumatoria de cosas".
Entre las diferencias que mencionó, señaló cuestiones económicas y el estilo de vida de Fort, que, según contó, le generaban inseguridad. Incluso hizo referencia a las salidas a restaurantes costosos como uno de los aspectos que le resultaban difíciles de sostener.
El vínculo entre ambos había comenzado meses atrás, cuando se conocieron durante un casting amoroso organizado por el programa de streaming Blender At Night. Después de compartir un viaje a Miami, oficializaron el noviazgo el 11 de septiembre.
La ruptura se hizo pública apenas cuatro días antes de la salida nocturna de Fort con sus compañeros de MasterChef Celebrity, una aparición que volvió a poner su vida sentimental en el centro de la conversación en redes sociales.