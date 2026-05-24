El cine argentino volvió a destacarse en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Federico Luis ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes 2026 y sumó un nuevo reconocimiento internacional para su carrera.
Un director argentino ganó la Palma de Oro en Cannes por su cortometraje
Federico Luis obtuvo el máximo premio al mejor cortometraje en el Festival de Cannes gracias a una historia de boxeo protagonizada por un niño de 10 años y rodada en Tepito.
El director se impuso con una producción de 15 minutos filmada en México, centrada en la historia de un joven boxeador de apenas 10 años. La obra cautivó al jurado por su mirada íntima, su realismo y la potencia de su protagonista.
Un premio histórico en la Croisette
La consagración representa uno de los mayores logros de la carrera de Federico Luis, quien ya había participado del Festival de Cannes en 2019 y venía de obtener el Grand Prix de la Semana de la Crítica con Simón de la montaña.
Ahora, el realizador argentino alcanzó la máxima distinción reservada a los cortometrajes y volvió a ubicar al cine nacional entre los grandes protagonistas del certamen francés.
La entrega de premios se realizó en la tradicional ceremonia de clausura del festival, donde el trabajo del argentino fue elegido entre las producciones más destacadas de la competencia.
Una historia nacida en el corazón del boxeo mexicano
El cortometraje transcurre en Tepito, uno de los barrios más emblemáticos de Ciudad de México y considerado la cuna del boxeo mexicano.
La trama sigue a Damián López, un niño de 10 años que participa de una pelea real de boxeo. Según contó el director, la historia nació durante los viajes que realizaba para trabajar en el guion de un futuro largometraje inspirado en una novela del escritor mexicano Mario Bellatin.
Fue en una visita a Tepito donde descubrió a los jóvenes boxeadores del barrio y quedó impactado por la personalidad y presencia de Damián.
Sin actores ni escenas guionadas
Federico Luis explicó que decidió trabajar con personas reales y evitar cualquier artificio que alterara la autenticidad de la historia.
“No hice casting”, contó el director al explicar que el protagonista era un boxeador verdadero y que la pelea registrada por las cámaras se desarrolló por los puntos, sin resultado pactado previamente.
El realizador señaló que lo que más le interesaba era capturar la convivencia entre la disciplina propia de un deportista profesional y la vulnerabilidad natural de la infancia.
La búsqueda de la simplicidad
Durante la presentación de la película, Federico Luis aseguró que el principal desafío creativo fue construir una historia sencilla.
Según explicó, buscó concentrarse en una única situación narrativa y evitar expandir la trama hacia otros conflictos secundarios.
“La simpleza es una de las cosas más complejas que uno puede proponerse”, afirmó al reflexionar sobre el proceso de creación del cortometraje que terminó conquistando a Cannes.
Mientras celebra el reconocimiento internacional, el director ya trabaja en un nuevo largometraje titulado El entrenador de perros, centrado en la historia de un especialista en adiestramiento de pastor belga malinois.