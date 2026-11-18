Congreso de Estados Unidos

Paris Hilton reclamó en Washington la aprobación de una ley contra los deepfakes sexuales

Acompañada por congresistas demócratas y republicanas, la empresaria exigió que la Cámara de Representantes trate la denominada Ley DEFIANCE antes de fin de año. La iniciativa busca penalizar la creación de contenido explícito con inteligencia artificial y habilitar demandas civiles.