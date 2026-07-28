Brenda Asnicar y Laura Esquivel recordaron su paso por Patito Feo y, por primera vez en una entrevista compartida, se refirieron públicamente a Juan Darthés, condenado en Brasil por abuso sexual tras la denuncia presentada por Thelma Fardin.
Las protagonistas de Patito Feo hablaron de Juan Darthés y respaldaron a Thelma Fardin
En una entrevista, Brenda Asnicar y Laura Esquivel recordaron su paso por la ficción juvenil, repasaron las giras del elenco y revelaron cómo atravesaron la denuncia presentada por su excompañera contra el actor.
Durante una charla con Nati Jota en el programa Sería Increíble, ambas actrices repasaron experiencias vividas durante las giras de la exitosa ficción juvenil y reflexionaron sobre el impacto que tuvo la denuncia realizada por su excompañera en 2018.
"Le creí 100%"
Asnicar aseguró que, mientras compartían elenco, nunca tuvieron conocimiento de lo que atravesaba Thelma Fardin. Sin embargo, cuando la actriz hizo pública la denuncia, no dudó en creer en su testimonio.
"Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma le creí 100%, porque tenía fama de que se quería levantar a la maquilladora o a la peinadora", expresó.
Además, recordó una situación ocurrida durante una gira internacional, cuando una maquilladora le comentó en un pasillo que el actor la estaba incomodando. Según relató, esa experiencia reforzó la percepción que existía en ese momento sobre la conducta de Darthés.
La relación con el actor
Por su parte, Laura Esquivel describió el vínculo que mantenía con Darthés como "superpaternal, de padre a hija" y admitió que la denuncia de Fardin fue difícil de asimilar.
La actriz explicó que el elenco trabajaba en un entorno donde la producción transmitía una fuerte sensación de cuidado hacia los menores, lo que hizo más complejo comprender lo sucedido.
"Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo", sostuvo.
El acompañamiento familiar
Las dos actrices coincidieron en destacar el papel que tuvieron sus familias durante las giras internacionales de Patito Feo. En particular, señalaron que sus madres las acompañaban en los viajes, una condición que había sido establecida por sus familias y que, según explicaron, les brindaba mayor protección.
Asnicar recordó que solo pudo participar de esas experiencias porque su madre viajaba con ella, una decisión que reducía considerablemente su nivel de exposición.
El impacto de la denuncia y la condena
Durante la entrevista, ambas reflexionaron sobre el desgaste personal que implicó para Thelma Fardin sostener durante años el proceso judicial.
En mayo de este año, la Justicia de Brasil dejó firme la condena de seis años de prisión contra Juan Darthés por abuso sexual, en el marco de la denuncia presentada por la actriz argentina.