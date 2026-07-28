Condenado en Brasil

Las protagonistas de Patito Feo hablaron de Juan Darthés y respaldaron a Thelma Fardin

En una entrevista, Brenda Asnicar y Laura Esquivel recordaron su paso por la ficción juvenil, repasaron las giras del elenco y revelaron cómo atravesaron la denuncia presentada por su excompañera contra el actor.