Visita sorpresa en la Argentina

La Reina Máxima de Holanda está en Buenos Aires y recorrió la muestra de Mafalda como una visitante más

A pocos días de jurar como reservista militar en los Países Bajos, la monarca arribó al país sin anuncio previo y visitó el Centro Cultural Recoleta junto a su madre, María del Carmen Cerruti. Pagó su entrada en boletería y elogió la producción local.