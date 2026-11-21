En un viaje imprevisto a la Argentina, la reina Máxima de los Países Bajos sorprendió al recorrer la exposición Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, como una visitante más. Acompañada por su madre, María del Carmen Cerruti, la monarca arribó al espacio porteño sin anuncio previo ni custodia visible, y abonó sus entradas directamente en la boletería.
La Reina Máxima de Holanda está en Buenos Aires y recorrió la muestra de Mafalda como una visitante más
A pocos días de jurar como reservista militar en los Países Bajos, la monarca arribó al país sin anuncio previo y visitó el Centro Cultural Recoleta junto a su madre, María del Carmen Cerruti. Pagó su entrada en boletería y elogió la producción local.
Para la salida informal, muy distinta al protocolo oficial, Máxima eligió un estilo veraniego compuesto por un vestido largo estampado en blanco y negro de mangas amplias, sandalias nude de taco bajo y una cartera de paja, mientras que su madre vistió una camisa clara.
Ambas, confesas admiradoras de la creación de Quino, realizaron la experiencia por su propia cuenta y dialogaron con el personal del lugar.
Al finalizar la visita, la reina expresó su entusiasmo ante el nivel internacional de la propuesta y celebró que una productora argentina haya desarrollado un proyecto de esa envergadura. Antes de retirarse del predio ubicado en Junín 1930, pasó por la tienda temática y se llevó varias bolsas con productos oficiales de la muestra.
Cómo es el recorrido por el universo de Quino
Inaugurada el 1° de octubre de 2026, Mafalda Inmersiva ocupa 1.300 metros cuadrados distribuidos en 14 salas temáticas y propone una experiencia de aproximadamente una hora.
Bajo la dirección y producción general de Damián Kirzner, el circuito combina escenografías a escala real, proyecciones en 360 grados con sonido envolvente, pantallas interactivas y realidad virtual multiusuario, apoyado en 1.500 segundos de animaciones 2D creadas por un equipo interdisciplinario de Argentina, España e Inglaterra que respeta fielmente los trazos y textos originales de Quino.
El recorrido invita a sumergirse en los escenarios más emblemáticos de la historieta, como el cuarto de Mafalda con su globo terráqueo y el póster de John Lennon, la cocina familiar, la habitación de Susanita ambientada con aroma a caramelo de fresa y el Almacén Don Manolo recreado a tamaño real.
La exposición cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores del humorista gráfico, el reconocimiento "Orillas Nuevas" del Institut Français d’Argentine y proyecta una gira por Latinoamérica y Europa tras concluir su temporada porteña.
De la formación militar al descanso en la Argentina
La presencia de Máxima en Buenos Aires tiene lugar apenas una semana después de haber protagonizado un hecho histórico para la monarquía neerlandesa.
El pasado 14 de noviembre, la soberana juró como reservista en la Real Academia Militar de Breda y recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real de los Países Bajos, en una ceremonia a la que asistieron el rey Guillermo Alejandro y la princesa heredera Amalia.
Tras iniciar su instrucción en febrero de este año con el grado de soldado, Máxima se convirtió en la primera reina consorte neerlandesa en completar una formación militar oficial para integrar la reserva activa, antes de emprender este breve regreso de perfil bajo a su ciudad natal.