A pocas horas de subirse al escenario del Movistar Arena para cerrar su histórica residencia en el marco del tour "Lo que el Seco no dijo", el artista guatemalteco Ricardo Arjona dedicó unas emotivas palabras a la ciudad de Buenos Aires y a su público argentino.
“Me llenaron la vida”: las emotivas palabras de Ricardo Arjona a su público argentino
El artista guatemalteco se despide de Argentina a horas de completar una residencia de 20 funciones en el Arena de Villa Crespo. "Tanta dicha hay en mis ojos, tantas lágrimas también. Buenos Aires, gracias", publicó.
En el marco de la última fecha de su residencia, el cantante no se limitó a agradecer a su audiencia tras convertirse en el primer músico internacional en realizar 20 funciones en ese estadio de Villa Crespo, con más de 280 mil entradas vendidas durante su paso por la Argentina, según informó la producción Fénix Entertainment.
"No es un asunto de récords. Es una cuestión de historia. Gracias Argentina. 20 noches difíciles de olvidar", escribió en un video que resumía en fotografías su paso por la ciudad, en una residencia con múltiples localidades agotadas.
Las emotivas palabras de Ricardo Arjona a su público argentino: “Me llenaron la vida”
En el clip que difundió en sus redes sociales, Arjona abrió su corazón sobre su amor a la capital argentina, una historia que nace en 1994: "Siempre me reproché haberme ido a Brasil después de vivir en Buenos Aires. Quise volver, pero no encontré un boleto que pudiera pagar. Yo solo tenía ganas de escribir y de cantar en aquellos años. Buenos Aires me dio noches que me llenaron la vida".
En la misma línea, siguió su mensaje con una confesión sobre el significado que estas presentaciones tienen para él: "Hoy me regalaron estas 20 arenas que jamás soñé, porque no se sueña lo que ya se tiene y siempre tuve la dicha de ser feliz aquí".
"Tanta dicha hay en mis ojos, tantas lágrimas también. Buenos Aires, gracias", cerró en el posteo que reúne más de 20 mil me gustas.
Marcas superadas
Tras una fuerte demanda de entradas en mayo —con 14 conciertos agotados—, el artista y Fénix Entertainment sumaron fechas adicionales y rompieron récords.
El espectáculo se consolidó como uno de los despliegues más grandes realizados por un artista internacional en el recinto de Villa Crespo.
Movilizó 20 camiones de equipamiento e incluyendo más de 300 metros de pantallas LED, una escenografía diseñada especialmente para la gira, 400 artefactos de iluminación, 30 cabezales láser, además de máquinas de humo y de confeti que forman parte de la propuesta visual.