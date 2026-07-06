El reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona alcanzará un nuevo hito en su carrera con una residencia de 20 conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde ya agotó 17 funciones y sólo mantiene disponibles las últimas localidades para las presentaciones previstas para este 6, 7 y 9 de julio.
Ricardo Arjona ya superó los 280 mil espectadores durante su paso por la Argentina
El cantante guatemalteco cerrará una histórica residencia en Buenos Aires con 20 funciones y una producción de gran despliegue, que incluye más de 300 metros de pantallas LED y una escenografía diseñada especialmente para la gira.
Con producción de Fenix Entertainment, la serie de recitales convirtió al artista en el primer músico internacional en realizar 20 funciones en ese estadio de Villa Crespo, con más de 280 mil entradas vendidas durante su paso por la Argentina, según informó la producción del espectáculo.
La residencia comenzó luego de una fuerte demanda registrada durante mayo, cuando Arjona agotó 14 conciertos consecutivos. Ese nivel de convocatoria motivó la incorporación de seis nuevas fechas, con las que completó una de las programaciones más extensas realizadas por un artista internacional en el recinto porteño.
El espectáculo, titulado "Lo que el seco no dijo", también se destaca por su despliegue técnico y logístico. Más de 300 personas trabajan diariamente en la operación de los conciertos, mientras que unos 150 técnicos locales participan del montaje y la puesta en funcionamiento de la estructura.
La producción moviliza 20 camiones de equipamiento e incluye más de 300 metros de pantallas LED, una escenografía diseñada especialmente para la gira, 400 artefactos de iluminación, 30 cabezales láser, además de máquinas de humo y de confeti que forman parte de la propuesta visual.
Una relación de tres décadas
La relación entre Arjona y el público argentino se remonta a 1994 y, desde entonces, el músico realizó decenas de presentaciones en algunos de los principales escenarios del país.
A lo largo de su trayectoria ofreció 34 funciones en el Luna Park, ocho conciertos en GEBA, seis presentaciones en el estadio de Boca Juniors, cinco en Vélez Sarsfield, una residencia de ocho shows en el Movistar Arena en 2022 y ahora esta serie récord de 20 recitales.
Nacido en Guatemala, Arjona comenzó su vínculo con la música desde muy joven, influenciado por su padre, quien le enseñó a tocar la guitarra cuando tenía ocho años. Antes de dedicarse profesionalmente al canto fue maestro de escuela y también integró la selección nacional de básquetbol de su país.
Su proyección internacional llegó tras radicarse en México, donde impulsó su carrera como solista con el álbum Animal Nocturno. Desde entonces vendió más de 80 millones de discos y desarrolló una trayectoria que lo llevó a presentarse en escenarios de América y Europa.
Adentro
En paralelo a su carrera artística, el cantante impulsa proyectos educativos y sociales a través de la Fundación Adentro, con la que promovió la construcción de un complejo educativo multidisciplinario en la comunidad guatemalteca de El Ixcanal, donde sus padres ejercieron como docentes.
Con esta nueva residencia en Buenos Aires, Arjona consolida uno de los vínculos más sólidos entre un artista internacional y el público argentino, al tiempo que establece una nueva marca de convocatoria en el Movistar Arena.