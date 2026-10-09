Sebastián Graviotto decidió responder a los cuestionamientos que recibió en las redes sociales por su rol como padre y explicó cómo se organiza para mantener el vínculo con sus hijos mientras cumple con sus compromisos laborales fuera del país. Además, se refirió a la relación que mantiene con su expareja, Juana Repetto, y aseguró que ambos trabajan en equipo para acompañar la crianza de los chicos.
Tras las críticas, Sebastián Graviotto habló de su vínculo con Juana Repetto y sus hijos
El instructor habló de los cuestionamientos sobre su paternidad, explicó los motivos por los que pasa meses lejos de sus hijos y reveló cómo se organizan para criarlos con su expareja.
La polémica comenzó después de que el instructor de esquí compartiera un video en el que explicó que, antes de convertirse en padre, había hablado con las madres de sus hijos sobre las características de su trabajo. Debido a su profesión, debe trasladarse durante determinadas épocas del año a destinos como Bariloche y Europa, una situación que generó críticas sobre su presencia en la vida familiar.
En una entrevista con Puro Show, Graviotto aclaró que la dinámica que se muestra públicamente no siempre refleja lo que sucede en la intimidad. En ese sentido, destacó que mantiene una comunicación frecuente con Juana, pese a que ya no están juntos.
“Una cosa es lo que pasa acá en la tele y otra lo que pasa en nuestra privacidad”, sostuvo. También contó que ambos hablan a diario y que, aunque atravesaron momentos difíciles durante la separación, pudieron mantener el diálogo por el bienestar de sus hijos.
El trabajo y la organización familiar
Al referirse a las críticas por sus ausencias, Graviotto explicó que su actividad profesional es una parte fundamental de su vida y que siempre fue transparente respecto de sus compromisos laborales.
“Esta es mi profesión, tengo 30 temporadas y son 15 años de trabajo. Es mi mayor ingreso y es con lo que mantengo a mis hijos”, señaló al recordar que había hablado sobre este tema con Repetto desde el comienzo de su relación.
El instructor también explicó que, con el paso del tiempo, logró reducir los períodos que pasa fuera de Argentina. Según detalló, anteriormente podía permanecer hasta seis meses en el exterior, mientras que ahora sus viajes se distribuyen en períodos más cortos.
“Cuando yo no estoy acá mantengo un contacto diario a través del celular, pero cuando estoy acá estoy a full y 100% para lo que necesiten”, afirmó. Además, contó que organiza su semana para compartir tiempo con sus hijos y que visita con frecuencia la casa de Repetto para estar cerca de su hijo menor, Timo, que todavía tiene pocos meses de vida.
El vínculo con sus hijos
Durante la entrevista, Graviotto también habló de la relación que construyó con Toribio, el hijo mayor de la actriz, a quien considera parte de su familia. El instructor destacó que mantiene un vínculo cercano con él desde que era pequeño y que comparten tiempo juntos, incluso cuando los otros chicos están con él.
“Yo tengo cuatro hijos, con Toribio incluido. La relación que tengo con Toro es hermosa, es lo más lindo que me regaló Dios”, expresó con emoción.
Sus palabras buscaron dejar en claro que su rol familiar no se limita a la relación biológica con sus hijos, sino que también incluye el vínculo afectivo que desarrolló con el niño a lo largo de los años.
Otro de los puntos centrales de la charla fue su relación actual con Juana Repetto. Aunque la separación estuvo acompañada de momentos de tensión y algunas decisiones personales, Graviotto aseguró que ambos mantienen una comunicación constante y coordinan sus responsabilidades familiares."Somos madre y padre y hablamos todos los días”
En ese contexto, se refirió a los desafíos que implica la crianza, especialmente ahora que la actriz retomó su actividad teatral. Según explicó, los dos deben reorganizar sus agendas para garantizar que los chicos estén acompañados.
“Somos un equipo, yo la adoro a Juana”, afirmó, al destacar el afecto que todavía siente por su expareja y la importancia de mantener una relación cordial.
También hizo hincapié en el papel de los familiares como parte de la red de apoyo que tienen para cuidar a los niños. Para Graviotto, la participación de abuelos, tíos y otros seres queridos resulta fundamental para afrontar las exigencias cotidianas.
Por último, el instructor reconoció que, como ocurre en cualquier vínculo, hay días mejores que otros y que las diferencias pueden aparecer en medio de las emociones del momento. Sin embargo, insistió en que la relación que mantiene con Repetto es más amplia que las discusiones que puedan trascender en las redes sociales.
“Tenemos buenos momentos y otros no tan buenos, pero la verdad es que hacemos un equipo espectacular”, concluyó, y remarcó que la salud y el bienestar de la familia son lo más importante.