La Justicia de Junín sorprendió al otorgar tratamiento ambulatorio a Hernán Claudio Di Carlo, el hombre que acosó durante años a Sofía "La Reini" Gonet y amenazó de muerte a Homero Pettinato. La jueza María Fabiana Patiño consideró que el imputado se encuentra estabilizado en su cuadro de salud mental y le permitió dejar la internación.
Liberaron al acosador de Sofía Gonet y Homero Pettinato
Ante esta decisión, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Taramelli, reactivó las medidas de protección para los denunciantes y dejó en claro que la causa por amenazas contra Hernán Claudio Di Carlo sigue abierta.
Ante esta decisión, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Taramelli, reactivó las medidas de protección para los denunciantes y dejó en claro que la causa por amenazas sigue abierta.
El caso había tomado estado público a fines de septiembre, cuando la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires resolvió no avanzar con el juzgamiento de Di Carlo, más conocido como "Hernán Bloquero", tras concluir que padece una alteración mental que le impide comprender la criminalidad de sus conductas.
Ante las conclusiones periciales, las autoridades judiciales ordenaron derivar el expediente al fuero civil y dispusieron el traslado inmediato del hombre hacia Junín. Allí, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 asumió la tutela del paciente, que quedó internado en el área de Salud Mental del hospital local.
El fin de la internación
Por decisión de la jueza Patiño, Di Carlo puede seguir con su tratamiento ambulatorio por encontrarse estabilizado. Una vez fuera del nosocomio, lo primero que hizo el sujeto fue subir a sus redes sociales una historia.
Consultadas fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires sobre la situación de Gonet y Pettinato, la respuesta fue que la causa no está cerrada porque resta aún una pericia por realizarse.
Frente a la decisión de la justicia bonaerense de suspender la internación mental del sujeto, el fiscal Taramelli volvió a otorgar el botón de pánico a Homero Pettinato y a Sofía Gonet, además de la restricción perimetral interpuesta para el acosador.
Preocupación tras la medida judicial
La resolución generó preocupación en el entorno de las víctimas, que habían denunciado el calvario que vivieron durante años.
Sofía Gonet contó en su momento que el hostigamiento comenzó mucho antes de que fuera famosa y que Di Carlo creaba cuentas falsas de manera constante para eludir los bloqueos. Llegó a armar "altares" con fotos, velas y sales de colores, y le enviaba mensajes cada media hora.
Homero Pettinato, por su parte, denunció que el hombre se presentó en la puerta del estudio de Olga y le hizo un gesto con el dedo índice pasándolo por el cuello, en lo que interpretó como una amenaza de muerte. Ahora, con Di Carlo en libertad ambulatoria, las medidas de protección buscan garantizar la seguridad de ambos mientras la causa judicial continúa su curso.