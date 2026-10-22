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Qué dijo Sofía Solá sobre los rumores de romance con Franco Colapinto: "Me molesta hacerme famosa por linda"

La modelo e influencer habló sobre las versiones que la vinculan con el piloto de Fórmula 1 y reflexionó sobre la exposición y la mirada superficial en redes.

Consultada de manera directa por la prensa televisiva sobre un posible vínculo sentimental con el corredor de automovilismo, la joven reconoció que le genera simpatía, aunque puso paños fríos sobre el estado real de la relación.Consultada de manera directa por la prensa televisiva sobre un posible vínculo sentimental con el corredor de automovilismo, la joven reconoció que le genera simpatía, aunque puso paños fríos sobre el estado real de la relación.
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Sofía Solá, la hija de la reconocida cocinera Maru Botana, rompió el silencio frente a las cámaras tras ser vinculada sentimentalmente con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. Lejos de esquivar el tema, la modelo e influencer se sinceró sobre el impacto mediático de la noticia, reconoció su atracción por el deportista y dejó en claro su malestar por ser el centro de atención únicamente por cuestiones estéticas.

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El origen de las versiones y la reacción en redes

Los rumores de un supuesto acercamiento entre el piloto y la joven comenzaron a circular en las plataformas digitales a partir del intercambio de interacciones y "me gusta". Instalada en Barcelona para continuar con su carrera en el mundo de la moda, Sofía se hizo eco de las especulaciones de los usuarios y optó por responder inicialmente mediante un divertido video en TikTok.

sofia solaSofía se sinceró en una reciente entrevista sobre cómo le afecta este tipo de exposición pública.

En aquella ocasión, la joven se mostró maquillada mientras utilizaba un audio de fondo que expresaba con humor: “Yo no sé quién estará escribiendo la historia de mi vida, pero, por favor, ponle un punto, una coma, algo, no sé, tomate un té. Fumate uno. Descansá la muñeca. Dejame en paz un segundo”. Sobre las imágenes, añadió en tono risueño: “Yo sin entender nada, pero feliz de que me shippean con Franco Colapinto”.

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El malestar por la exposición estética

Profundizando sobre el revuelo mediático que generó su nombre al lado del deportista argentino, Sofía se sinceró en una reciente entrevista sobre cómo le afecta este tipo de exposición pública. La influencer reflexionó sobre la tendencia actual en las redes sociales de priorizar la apariencia física por sobre el contenido genuino.

"Me molesta hacerme famosa por linda", sentenció de manera tajante ante los medios, haciendo hincapié en que prefiere mostrarse de forma más cotidiana y cercana. En esa misma línea, reflexionó acerca de la presión estética: “Hoy están todos mostrando algo en redes como lo estético, lo lindo. Esa cosa de 'quiero ser ella', 'deseo ser ella'”. Asimismo, dejó un mensaje claro sobre la valoración de las personas más allá de los estereotipos visuales: “Seamos todos reconocidos por lo que tenemos acá dentro, más allá de la belleza superficial”.

Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 9, 2026 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of practice REUTERS/Caroline ChiaLa joven reconoció que Colapinto le genera simpatía, aunque puso paños fríos sobre el estado real de la relación: “Me atrae, pero está de novio”. REUTERS/Caroline Chia

¿Qué pasa entre Sofía Solá y Franco Colapinto?

Consultada de manera directa por la prensa televisiva sobre un posible vínculo sentimental con el corredor de automovilismo, la joven reconoció que le genera simpatía, aunque puso paños fríos sobre el estado real de la relación: “Me atrae, pero está de novio”, deslizó en un principio, dudando sobre la situación sentimental actual del piloto.

Por su parte, la madre de la joven, Maru Botana, también había sido consultada semanas atrás sobre el tema y se mostró abierta a la posibilidad. Entre risas y con simpatía, la chef explicó que conoce a la familia de Franco porque son clientes frecuentes y él es muy fanático de sus tortas. Al ser consultada sobre si se lo imaginaba como yerno, respondió sin titubear: “Sería divino. No lo conozco tanto a Franco, pero sí a su familia y sé que son un amor. Está aprobado”.

Entre la sorpresa por el alcance de las especulaciones virtuales y el humor con el que maneja su exposición en el exterior, Sofía Solá dejó en claro que maneja los trascendidos con liviandad, priorizando defender su identidad profesional y personal más allá de los divertidos emparejamientos que inventan sus seguidores en las redes sociales.

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