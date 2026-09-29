Sofía Solá, la hija mayor de la reconocida cocinera Maru Botana, rompió el silencio este martes 29 de septiembre tras quedar envuelta en fuertes rumores de romance con el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto.
Qué dijo la hija de Maru Botana tras las versiones de romance con Franco Colapinto
La joven modelo desmintió haber conocido al piloto, aunque reconoció su atractivo y habló de la divertida reacción de Maru Botana ante los trascendidos.
En una entrevista televisiva, la joven modelo desmintió haber coincidido en persona con el automovilista, aunque elogió abiertamente al deportista de la escudería Alpine y compartió detalles sobre su postura ante la soltería, la fama y las relaciones amorosas.
La aclaración de Sofía Solá frente a las cámaras
Durante los últimos días, las redes sociales y diversos portales del espectáculo alimentaron las versiones sobre un incipiente vínculo afectivo entre la modelo de 19 años y el corredor bonaerense que compite en la máxima categoría del automovilismo mundial. Frente a la repercusión mediática alcanzada, Sofía conversó con las cámaras del programa Puro Show (El Trece) para aclarar de primera mano cuál es su relación con el deportista.
Al ser indagada sobre si conocía personalmente al piloto, Solá respondió de forma tajante: “¿Qué? No...”. Ante la insistencia por confirmar si se habían cruzado durante su reciente viaje por España, la modelo volvió a negarlo. Asimismo, cuando le preguntaron si había recibido mensajes privados de Colapinto a través de redes sociales, prefirió mantener la cautela y expresó entre risas: “No, no voy a hablar”.
El entusiasmo familiar y los elogios hacia el piloto
A pesar de desmentir un acercamiento directo hasta la fecha, Sofía comentó con humor la reacción que tuvo su madre, Maru Botana, frente a la posibilidad de que la vincularan con el automovilista. “No. Y bueno... ¿Pero a qué madre no?”, contestó sobre el entusiasmo que despertó la noticia en su entorno familiar.
Al evaluar el atractivo y el carisma del deportista argentino, la modelo fue categórica al definir la imagen pública del corredor. “Es que es muy top”, destacó. Luego profundizó su análisis sobre el impacto que genera Colapinto en el público femenino: “A ver, no lo puedo prejuzgar, no lo conozco... Y bueno, es lindo, es joven, o sea, conductor de la Fórmula 1. Creo que es todo un redondel de que hay poca mujer que no le atraiga”. No obstante, introdujo una duda sobre la actualidad afectiva del automovilista al señalar: “Pero él está de novio, para mí...”
Soltería, el mundo de la Fórmula 1 y una exigencia amorosa
A lo largo del diálogo, la joven modelo abordó su propio presente sentimental y confesó estar soltera. “No se consigue buen material acá. No hay buen casting”, comentó de forma distendida al referirse a la búsqueda de pareja en el país y en el exterior.
Respecto al ambiente del automovilismo internacional, Sofía expresó que le entusiasma el entorno de glamour y eventos que rodea a la Fórmula 1. “Me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quiero ser una princesa”, reveló entre risas sobre la posibilidad de presenciar las carreras desde el sector VIP. Pese a ello, aclaró que su interés no está enfocado exclusivamente en el argentino: “Me divierte, la verdad, pero como me divertiría estar con Franco, me divertiría estar con cualquier hombre famoso”.
Por último, dejó en claro su estrategia en el terreno del cortejo y el noviazgo. “Siempre hay que guardarse un poco. Siempre hay que ser un poco exclusiva en toda la vida”, reflexionó. En esa línea, concluyó con un consejo para los hombres: “Que reme. Todos los hombres remen. Sabemos cómo son. Se aprovechan 100% cuando una mujer se muestra demasiado disponible”.
Con sus declaraciones, Sofía Solá le puso punto final a las especulaciones sobre un encuentro reciente o un romance confirmado con Franco Colapinto. Aunque no descartó la atracción por la figura del deportista, la modelo dejó en claro que por el momento no hay noviazgo y que el piloto de Alpine deberá "remar" si busca conquistarla, en medio de una temporada de alto perfil mediático y deportivo para el automovilista argentino.