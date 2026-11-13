Durante la entrevista en Otro día perdido, Ulises Bueno hizo referencia al dolor por la muerte de su hermano y al impacto que tuvieron distintas situaciones personales en su estado emocional. “La sigo peleando día a día. Estamos estables”, expresó al hablar de su presente, aunque reconoció que llegar a esa estabilidad requirió atravesar momentos muy complejos.
“Toqué fondo mal": Ulises Bueno habló de sus excesos y reveló cómo logró pedir ayuda
Durante su visita a Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece, el cantante sorprendió con un relato en el que recordó uno de los períodos más difíciles de su vida, habló de la depresión que atravesó, los excesos y los problemas personales que afectaron su bienestar.
Al reconstruir aquella etapa, el cantante reconoció que su situación emocional llegó a afectar directamente su carrera. “No podía seguir trabajando. Yo llegué a tocar fondo mal”, confesó frente a Pergolini.
"Tuve pensamientos totalmente oscuros”
En ese sentido, explicó que comenzó a sentirse cada vez más desconectado de su vida cotidiana y de las actividades que antes disfrutaba. “Me di cuenta porque ya no le encontraba sentido a la vida. Tuve varios intentos... pensamientos totalmente oscuros”, reveló, al describir la gravedad del momento que atravesaba.
Uno de los factores que agravó su situación fue la pandemia de coronavirus. Acostumbrado a una rutina marcada por los recitales, los viajes y el contacto permanente con sus seguidores, el aislamiento representó un golpe muy fuerte para el músico.
“La pandemia me destruye totalmente porque me encierra y ahí entré en la depresión, el bajón más fuerte de todos”, recordó. Según explicó, la interrupción de su actividad habitual profundizó un malestar que ya venía arrastrando y que terminó afectando distintos aspectos de su vida.
Los excesos y la decisión de internarse para pedir ayuda
En otro momento de la charla, Ulises Bueno habló sobre los excesos y el consumo problemático que atravesó durante aquella etapa. El cantante reconoció que durante un tiempo creyó que podía controlar sus conductas, aunque finalmente perdió el control de la situación.
“Cometía el error de creer que me abastezco y esto me va a durar quince días, y eran veinticuatro horas y empecé a hacer un abuso agigantado”, relató con crudeza en medio de la entrevista con Mario Pergolini.
Con el paso del tiempo, el artista comprendió que necesitaba ayuda para salir de ese círculo. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida: trasladarse a Buenos Aires e internarse en una clínica para recibir asistencia profesional.
“Pedí ayuda, me vine a Buenos Aires y me interné en una clínica”, contó durante la entrevista.
Lejos de presentar aquella experiencia como una historia completamente superada, el cuartetero dejó en claro que continúa trabajando en su bienestar. “La sigo peleando día a día”, insistió, al describir un presente en el que busca mantenerse estable y seguir adelante con su recuperación.