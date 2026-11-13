Dura confesión

“Toqué fondo mal": Ulises Bueno habló de sus excesos y reveló cómo logró pedir ayuda

Durante su visita a Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece, el cantante sorprendió con un relato en el que recordó uno de los períodos más difíciles de su vida, habló de la depresión que atravesó, los excesos y los problemas personales que afectaron su bienestar.