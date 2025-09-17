Qué dijo y cómo se encuentra Catherine Fulop tras su blooper en el escenario de Erreway

Catherine Fulop protagonizó un inusual momento durante su participación del último show de Erreway en el Movistar Arena. La actriz asustó a todos cuando, de un momento a otro, se tropezó y cayó a una vacío entre el escenario y el público.
La actriz estuvo invitada en el último show de Erreway, donde protagonizó un insólito momento frente al público. Los videos se hicieron virales al instante en redes sociales.
Catherine Fulop protagonizó un inusual momento durante su participación del último show de Erreway en el Movistar Arena. La actriz asustó a todos cuando, de un momento a otro, se tropezó y cayó a una vacío entre el escenario y el público.
En medio de lo que parecía ser un sketch con Camila Bordonaba, quien era su hija en la ficción de Cris Morena, la venezolana se tropezó entre los cables del escenario y siquiera antes de cruzar miradas con “su hija”, cayó de lleno en una fosa delimitada por las vallas de seguridad.
Con su humor de siempre, se levantó como si nada hubiera pasado y en personaje exclamó: “Por suerte, estoy viva”.
Al ver que no tenía ninguna herida, Camila siguió el juego: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”, dijo.
Tras finalizar el show, la actriz se refirió a lo sucedido en sus historias de Instagram y trajo calma a sus seguidores: “Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso. Me agarré de un monitor y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta”.
“Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, siguió.
Por último, manifestó su felicidad por volver a reencontrarse con su hija en la ficción y poder volver a subirse al escenario: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en Erreway. Mi ciela”.
Tras 20 años del éxito televisivo, Erreway volvió a los escenarios con casi todos los integrantes del elenco original. Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba. Mientras que Luisana Lopilato que se excusó por cuestiones laborales / profesionales.
Cabe recordar que “Rebelde Way” contaba la historia de un grupo de adolescentes de clase alta que exploraban los límites, mientras desarrollaban problemas característicos de la adolescencia.
En ese descubrir que tenían los personajes, cuatro de ellos conformaron la banda “Erreway”, con la que se volvieron furor en varios lugares y hasta recrearon la serie en otros países, además de repetir la original hasta el cansancio.
Como si esto fuera poco, la llegada de las plataformas hizo que un nuevo público conociera la serie y se interesara por el programa que cautivó a los jóvenes hace más de 20 años.
"La revolución Erreway volvió más fuerte que nunca”, fue una de las frases que se replican en este retorno también exitoso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.