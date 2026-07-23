Nuevo proyecto

Wanda Nara reveló de qué se trata el curso que prepara desde hace años

La empresaria contó a través de sus redes sociales que está a punto de lanzar una capacitación destinada a quienes quieren emprender y desarrollar sus propios negocios. El proyecto tendrá un foco especial en las mujeres e incluirá experiencias personales de su trayectoria.