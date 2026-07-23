Wanda Nara volvió a generar repercusión en las redes sociales luego de anunciar un nuevo proyecto en el que, según contó, trabaja desde hace varios años.
Wanda Nara reveló de qué se trata el curso que prepara desde hace años
La empresaria contó a través de sus redes sociales que está a punto de lanzar una capacitación destinada a quienes quieren emprender y desarrollar sus propios negocios. El proyecto tendrá un foco especial en las mujeres e incluirá experiencias personales de su trayectoria.
La empresaria compartió con sus seguidores que está próxima a presentar una propuesta que considera una de las más importantes de su carrera y que nació a partir de una inquietud que su propia comunidad le planteó en reiteradas oportunidades.
A través de sus historias de Instagram, la mediática explicó que se trata de un curso pensado para personas que buscan iniciar un emprendimiento, hacer crecer una empresa o animarse a desarrollar un proyecto propio.
"Finalmente les puedo contar algo que vengo creando y pensando, ustedes me lo pidieron muchísimo. Fueron muchos años de crear y formar esto que dentro de poco van a tener a disposición", expresó Wanda Nara al compartir la noticia con sus seguidores.
La empresaria se mostró especialmente emocionada al hablar del tiempo que le llevó preparar esta propuesta. Para explicar la importancia que tiene este nuevo desafío en su carrera, comparó el proceso con la llegada de un hijo.
"Siento como si fuera a nacer un hijo mío porque llevó tiempo y dedicación", aseguró en el video que publicó en sus redes sociales.
El anuncio se produce en un momento en el que Wanda Nara continúa desarrollando distintas actividades vinculadas al mundo empresarial y a la construcción de marcas. A lo largo de los últimos años, la mediática amplió su perfil profesional y se involucró en proyectos relacionados con la moda, la belleza y los negocios.
Ahora, su objetivo parece estar puesto en compartir parte de ese recorrido con otras personas que buscan dar sus primeros pasos en el mundo del emprendimiento.
Un curso pensado para emprender y desarrollar negocios propios
Según explicó Wanda Nara, la capacitación estará dirigida especialmente a quienes quieren construir un negocio a largo plazo y adquirir herramientas que les permitan avanzar con sus propios proyectos.
Uno de los ejes centrales del curso será, de acuerdo con sus declaraciones, la confianza personal. La empresaria señaló que su intención es brindar herramientas para que quienes participen puedan animarse a tomar decisiones, desarrollar sus ideas y trabajar en el crecimiento de sus empresas.
"Es un curso que tiene todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres, sobre todo para creer en ustedes mismas, crear lo que ustedes quieran, para que crezcan sus empresas, para finalmente animarse, para tener nombre y apellido propio, para que puedan hacer lo que deseen", explicó.
Con este enfoque, la propuesta buscará combinar aspectos relacionados con el desarrollo de emprendimientos con una mirada más personal sobre la independencia y la construcción de una identidad propia dentro del mundo de los negocios.
La empresaria también destacó la importancia de que las personas puedan trabajar en proyectos que les permitan alcanzar una mayor autonomía. En ese sentido, planteó que uno de los objetivos será transmitir la idea de que es posible construir un camino propio a partir de los proyectos personales.
Aunque todavía no se conocen los contenidos completos de la capacitación, el anuncio despertó el interés de sus seguidores, muchos de los cuales le habían solicitado anteriormente consejos relacionados con negocios, marketing y desarrollo de marcas.
La propuesta también parece apuntar a un público que busca comenzar un emprendimiento desde cero o que ya cuenta con un proyecto y necesita nuevas herramientas para hacerlo crecer.
Por el momento, Wanda Nara no brindó precisiones sobre la modalidad de cursado, la duración, los módulos que tendrá la capacitación ni el precio. Todos esos detalles, según adelantó, serán informados próximamente, cuando se concrete el lanzamiento oficial.
Wanda Nara compartirá sus aciertos y errores en el mundo empresarial
Uno de los aspectos que la empresaria destacó sobre el nuevo curso es que no estará basado únicamente en conceptos o herramientas vinculadas con el mundo de los negocios. También incluirá parte de su experiencia personal y profesional.
Wanda explicó que quienes accedan a la capacitación podrán conocer situaciones que atravesó a lo largo de su recorrido, tanto aquellas que tuvieron resultados positivos como las que terminaron en errores o dificultades.
"Además del curso van a tener experiencias mías buenas y malas, todo lo que me llevó a lograr lo que quise", contó.
La intención, según sus palabras, es que esas experiencias puedan servir como aprendizaje para otras personas que están intentando construir sus propios proyectos. La empresaria buscará mostrar tanto los resultados alcanzados como las dificultades que encontró en el camino.
En ese sentido, también hizo referencia a la importancia de lograr independencia y de no depender de otras personas para avanzar en los objetivos personales y profesionales.
"Para que nunca dependan de nadie y amen sus vidas, como decimos con mi hermana", expresó durante el anuncio.
La propuesta se suma así a las distintas facetas que Wanda Nara desarrolló en los últimos años. Además de su exposición mediática y su actividad en redes sociales, la empresaria incursionó en el desarrollo de marcas propias, entre ellas proyectos relacionados con los cosméticos y la indumentaria deportiva.
El nuevo curso representa ahora un paso diferente: en lugar de enfocarse únicamente en la creación y comercialización de productos, la empresaria busca transmitir parte de los conocimientos y experiencias que adquirió durante su trayectoria.
"Hay que creer que todo lo que soñás, lo podés lograr y proyectar", sostuvo.
Por ahora, sus seguidores deberán esperar unos días para conocer la propuesta completa. La fecha exacta de lanzamiento y el valor del curso todavía no fueron confirmados, aunque Wanda Nara aseguró que la presentación será inminente.