#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Arden las redes

Un detalle expuso a Wanda Nara en la edición de una foto desnuda

La empresaria compartió una imagen en topless para promocionar su cuenta de OnlyFans, pero usuarios de las redes sociales advirtieron un detalle en la edición que desató una ola de comentarios.

Siempre encuentra cómo generar polémica.Siempre encuentra cómo generar polémica.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Wanda Nara volvió a ubicarse en el centro de la conversación en las redes sociales. Esta vez, la empresaria e influencer publicó una selfie en topless en su cuenta de Instagram con el objetivo de promocionar el contenido de su perfil de OnlyFans, aunque un detalle de la imagen terminó acaparando la atención de sus seguidores.

Poco después de la publicación, numerosos usuarios señalaron que la fotografía presentaba un aparente exceso de edición digital. Según remarcaron en los comentarios, el retoque habría eliminado el ombligo de la mediática, un detalle que rápidamente se volvió viral y dio lugar a bromas, memes y críticas en distintas plataformas.

A diario comparte imágenes de alto voltaje.A diario comparte imágenes de alto voltaje.

Una imagen bajo la lupa

La fotografía mostraba a Wanda Nara posando frente a un espejo y fue compartida como parte de la promoción de su contenido exclusivo. Sin embargo, más allá del carácter de la publicación, el foco pasó rápidamente al supuesto uso de herramientas de edición.

Entre los comentarios que circularon en redes aparecieron observaciones sobre el aspecto de la imagen y cuestionamientos al nivel de retoque aplicado.

Mirá tambiénWanda Nara denunció a Mauro Icardi por la salud de su hija: “Jamás la llevó al médico”

Otros usuarios, en cambio, relativizaron la situación y consideraron que se trató simplemente de una edición estética habitual en este tipo de publicaciones.

La empresaria no respondió públicamente a las críticas ni hizo referencia al episodio en sus perfiles oficiales.

¿Se pasó con el editor de imágenes? Los usuarios en redes no la perdonaron.¿Se pasó con el editor de imágenes? Los usuarios en redes no la perdonaron.

Un nuevo episodio de exposición mediática

La publicación llegó pocos días después de que Wanda Nara atravesara otras situaciones que la mantuvieron en la agenda mediática. Entre ellas, el robo sufrido en su propiedad de Milán mientras se encontraba siguiendo el Mundial 2026 y las repercusiones que generó su presencia en la final disputada por la selección argentina ante España.

Mirá tambiénSe filtraron explosivos chats de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la "China" Suárez

Con más de 17 millones de seguidores en Instagram, cada una de las publicaciones de Wanda Nara suele generar un fuerte impacto y convertirse en tema de conversación en redes sociales. En esta oportunidad, más allá de la imagen compartida, fue un presunto error de edición el que terminó dominando el debate entre sus seguidores.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Wanda Nara
Show
Es viral
Onlyfans

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro