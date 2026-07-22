Wanda Nara volvió a ubicarse en el centro de la conversación en las redes sociales. Esta vez, la empresaria e influencer publicó una selfie en topless en su cuenta de Instagram con el objetivo de promocionar el contenido de su perfil de OnlyFans, aunque un detalle de la imagen terminó acaparando la atención de sus seguidores.
Un detalle expuso a Wanda Nara en la edición de una foto desnuda
La empresaria compartió una imagen en topless para promocionar su cuenta de OnlyFans, pero usuarios de las redes sociales advirtieron un detalle en la edición que desató una ola de comentarios.
Poco después de la publicación, numerosos usuarios señalaron que la fotografía presentaba un aparente exceso de edición digital. Según remarcaron en los comentarios, el retoque habría eliminado el ombligo de la mediática, un detalle que rápidamente se volvió viral y dio lugar a bromas, memes y críticas en distintas plataformas.
Una imagen bajo la lupa
La fotografía mostraba a Wanda Nara posando frente a un espejo y fue compartida como parte de la promoción de su contenido exclusivo. Sin embargo, más allá del carácter de la publicación, el foco pasó rápidamente al supuesto uso de herramientas de edición.
Entre los comentarios que circularon en redes aparecieron observaciones sobre el aspecto de la imagen y cuestionamientos al nivel de retoque aplicado.
Otros usuarios, en cambio, relativizaron la situación y consideraron que se trató simplemente de una edición estética habitual en este tipo de publicaciones.
La empresaria no respondió públicamente a las críticas ni hizo referencia al episodio en sus perfiles oficiales.
Un nuevo episodio de exposición mediática
La publicación llegó pocos días después de que Wanda Nara atravesara otras situaciones que la mantuvieron en la agenda mediática. Entre ellas, el robo sufrido en su propiedad de Milán mientras se encontraba siguiendo el Mundial 2026 y las repercusiones que generó su presencia en la final disputada por la selección argentina ante España.
Con más de 17 millones de seguidores en Instagram, cada una de las publicaciones de Wanda Nara suele generar un fuerte impacto y convertirse en tema de conversación en redes sociales. En esta oportunidad, más allá de la imagen compartida, fue un presunto error de edición el que terminó dominando el debate entre sus seguidores.