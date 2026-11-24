En medio de una etapa marcada por nuevos desafíos laborales y frentes legales abiertos, Wanda Nara rompió el silencio ante las cámaras de Infama (América) para referirse por primera vez al conflicto judicial que atraviesa con Mauro Icardi, así como a su presente sentimental y profesional.
Wanda Nara habló sobre el conflicto judicial con Mauro Icardi y su presente sentimental
La conductora se refirió al vínculo con su expareja tras el episodio ocurrido con su hija mayor, evitó dar detalles sobre la medida perimetral y destacó el apoyo de su actual novio, Martín Migueles.
Con su habitual estilo directo, la empresaria aseguró que transita este momento con calma y dejó una definición optimista respecto del futuro vínculo con el futbolista.
La causa legal contra Mauro Icardi
Consultada sobre el episodio ocurrido con su hija mayor el pasado viernes 6 de noviembre y el avance de las instancias legales, la conductora afirmó sentirse "muy tranquila" y explicó que prefiere delegar la estrategia en su equipo de representantes: "Lo dejo todo en manos de la gente que se ocupa".
No obstante, al ser indagada sobre la medida perimetral vinculada con Icardi en el marco de la causa por presuntas lesiones, evitó profundizar: "No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron".
A pesar de la tensión, Nara no descartó la posibilidad de recomponer el diálogo con su expareja a mediano plazo, comparando la situación con el proceso que atravesó junto a Maxi López.
"Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas. Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás, como me pasó con Maxi, te tomás un café y resolvés un montón de cosas", señaló, antes de sentenciar: "Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción. Tarde o temprano se va a aclarar todo".
Su relación con Martín Migueles
En el plano personal, la empresaria destacó la estabilidad que encontró junto a su actual pareja, Martín Migueles, a quien definió como un compañero "muy sano y muy tranquilo" que la respalda tanto en cuestiones cotidianas vinculadas con sus hijos adolescentes como en algunos aspectos de su trabajo.
Según explicó, valora especialmente el bajo perfil del hombre y su escasa exposición en redes sociales, un ámbito en el que ella misma elige relativizar las críticas según de quién provengan.
Por último, la conductora adelantó que, una vez que finalice su participación en MasterChef, priorizará tomarse vacaciones antes de evaluar nuevas propuestas en la pantalla chica.
En ese sentido, se mostró cauta respecto de la posibilidad de sumarse como jurado al Bailando que prepara Santiago del Moro —recordando lo exigente que resultó su experiencia ganadora en Roma— y bromeó sobre una eventual conducción de los premios Martín Fierro, confesando que prefiere asistir como invitada antes que asumir la responsabilidad frente al escenario.