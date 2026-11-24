Tensión mediática y judicial

Wanda Nara habló sobre el conflicto judicial con Mauro Icardi y su presente sentimental

La conductora se refirió al vínculo con su expareja tras el episodio ocurrido con su hija mayor, evitó dar detalles sobre la medida perimetral y destacó el apoyo de su actual novio, Martín Migueles.