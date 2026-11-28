Wanda Nara fue la invitada estelar de la última función de María Becerra en el Movistar Arena de Villa Crespo, donde la cantante cerró este viernes una serie de ocho conciertos con su Quimera Tour. La conductora participó del bloque de pasarela durante "Sexo es la moda", recibió una fuerte ovación del público y compartió un distendido encuentro en camarines con la artista.
Wanda Nara desfiló en el cierre del show de María Becerra
La mediática deslumbró con un look impactante y una gran ovación en el show de la Nena de Argentina, que reunió a varias celebridades sobre el escenario.
El espectáculo de María Becerra —con puesta en escena a 360 grados y cuatro alter egos para repasar su último disco— incluyó cada noche un desfile con distintas figuras del espectáculo y la moda. En esta última fecha de la etapa porteña, Wanda compartió la pasada junto a nombres como Felipe Fort y Melody Luz, y se quedó con la reacción más ruidosa de la noche cuando se abrazó con la cantante sobre el escenario.
Un vestido negro con transparencias y brillos
Para subirse a la pasarela del estadio de Villa Crespo, Wanda apostó por un vestido negro con transparencias y aplicaciones brillantes, diseñado con la espalda completamente descubierta, abertura delantera y bordados de líneas curvas con motivos geométricos.
En el detrás de escena, la conductora mostró parte de su preparación previa junto a su equipo de estilismo encabezado por Kennys Palacios, mientras asistentes terminaban de ajustar su peinado y el vestuario antes de salir a escena.
El cruce en camarines y los planes compartidos
Tras el paso por el escenario, el reencuentro entre ambas continuó en la intimidad de los camarines, con abrazos, besos y muestras de cercanía que dejaron ver la sintonía entre las dos y la idea de coincidir en planes cotidianos a futuro, desde entrenar hasta salir a pasear perros.
En sus redes sociales, María Becerra celebró la participación de su invitada con un mensaje directo: "Gracias por venir hermosa. Sos una reina".
La huella de las hermanas Nara y el regreso en febrero
La presencia de Wanda coronó una seguidilla familiar en ese mismo segmento del show, ya que la noche anterior había desfilado Zaira Nara con un catsuit negro engomado firmado por Marcelo Zanek y alas de plumas negras, en una función que también destacó por incluir a personas con discapacidad en la pasarela. Por el bloque ya habían pasado otras figuras como Marta Fort, Eva De Dominici, Valentina Cervantes y Carmen Barbieri.
Con esta fecha, María Becerra dio por terminada su primera tanda de presentaciones en el Movistar Arena —a la que también asistieron compañeras suyas de la serie En el barro— y dejó planteada la continuidad del ciclo para febrero, cuando volverá a los escenarios porteños con nuevas invitadas por confirmar.