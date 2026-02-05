Wanda Nara reveló la millonaria cifra que debe Mauro Icardi por la cuota alimentaria
La empresaria aseguró que el futbolista adeuda una suma cercana a los 600 mil dólares en concepto de alimentos para sus hijas Francesca e Isabella. El reclamo judicial volvió a tensar la relación entre ambos y podría derivar en medidas legales más severas.
La batalla mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo.
Wanda Nara volvió a apuntar públicamente contra Mauro Icardi, esta vez por una deuda millonaria en concepto de cuota alimentaria para las dos hijas que tienen en común. Según detalló, el delantero adeuda una cifra considerable, lo que ya generó consecuencias legales y podría derivar en sanciones mayores.
Wanda Nara volvió a apuntar públicamente contra Mauro Icardi.
Una cifra que reaviva la disputa
La empresaria reveló que el futbolista del Galatasaray mantiene una deuda cercana a los 600 mil dólares por alimentos impagos correspondientes a sus hijas menores, Francesca e Isabella. La situación se volvió más tensa tras conocerse que Icardi fue incluido en el registro oficial de deudores alimentarios.
Esta inscripción, según la legislación vigente, implica una advertencia legal y puede derivar en la imposibilidad de realizar trámites como obtener pasaporte, salir del país o acceder a créditos, en caso de no regularizar los pagos.
La situación judicial podría escalar si el futbolista no cumple con la cuota establecida por la Justicia. Los abogados de Wanda Nara ya habrían solicitado la intervención de un juez para exigir el cumplimiento inmediato del pago, e incluso no se descartan medidas cautelares como embargos sobre cuentas o bienes.
Desde el entorno de Icardi, en tanto, afirman que parte de la deuda habría sido saldada recientemente, aunque el conflicto continúa abierto y sin resolución definitiva.
Las hijas de Icardi y Wanda.
Un enfrentamiento que excede lo económico
Además del reclamo monetario, el caso volvió a exponer públicamente la compleja relación entre ambos tras su separación. Wanda ha utilizado distintos medios para visibilizar la situación, mientras que Icardi mantiene una postura más reservada, aunque sus movimientos legales y financieros están bajo escrutinio.
El reclamo por la cuota alimentaria, más allá de la suma, se convirtió en símbolo de una disputa mayor que involucra aspectos afectivos, legales y mediáticos, con el bienestar de las hijas en el centro de la escena.
Más allá de los números y las medidas legales, el conflicto también tiene un fuerte impacto en la vida cotidiana de las hijas de la expareja. Según trascendió, Wanda estaría cubriendo en su totalidad los gastos escolares, de salud y actividades extracurriculares de Francesca e Isabella, mientras intenta mantener estabilidad emocional en medio del escándalo.
La exposición del caso en los medios y redes sociales genera preocupación por las consecuencias que esta disputa pueda tener en el entorno familiar y en el vínculo con sus hijas.
La exposición de la deuda alimentaria de Mauro Icardi por parte de Wanda Nara no solo reactivó una batalla judicial en curso, sino que también instaló en la agenda pública el debate sobre las responsabilidades parentales, incluso cuando se trata de figuras públicas con alto poder adquisitivo.
La Justicia tendrá ahora la última palabra para resolver una situación que, más allá de la farándula, involucra derechos básicos de las infancias.