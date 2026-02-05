Conflicto judicial

Wanda Nara reveló la millonaria cifra que debe Mauro Icardi por la cuota alimentaria

La empresaria aseguró que el futbolista adeuda una suma cercana a los 600 mil dólares en concepto de alimentos para sus hijas Francesca e Isabella. El reclamo judicial volvió a tensar la relación entre ambos y podría derivar en medidas legales más severas.