Santa Fe

Aprehendieron a un hombre tras ingresar a una propiedad en la zona costera

El procedimiento se realizó durante la noche, luego de un aviso a la Central de Emergencias 911. El involucrado, un hombre mayor de edad que registraba frondosos antecedentes policiales y judiciales, fue trasladado a sede policial y posteriormente recuperó la libertad por disposición de la autoridad interviniente.