Durante la noche efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa, dependiente de la Unidad Regional I, fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 hacia un sector de la zona costera, ante un requerimiento relacionado con el ingreso de una persona a una propiedad privada.
Aprehendieron a un hombre tras ingresar a una propiedad en la zona costera
El procedimiento se realizó durante la noche, luego de un aviso a la Central de Emergencias 911. El involucrado, un hombre mayor de edad que registraba frondosos antecedentes policiales y judiciales, fue trasladado a sede policial y posteriormente recuperó la libertad por disposición de la autoridad interviniente.
Al arribar, el personal policial entrevistó a los moradores, quienes manifestaron que un hombre habría dañado parte del cerramiento perimetral e ingresado al patio del inmueble, siendo retenido en el lugar hasta la llegada de los uniformados.
Captura
Los efectivos procedieron a su aprehensión y traslado para la realización de las diligencias correspondientes, dando posteriormente intervención a la dependencia policial con jurisdicción en el sector.
Las actuaciones fueron iniciadas preventivamente por los delitos de Daño, Violación de Domicilio y Lesiones Leves Dolosas, quedando el procedimiento bajo conocimiento de la autoridad competente.
Antecedentes
Como parte de las medidas procesales, durante la mañana se realizó la identificación formal del aprehendido, estableciéndose además que registraba antecedentes policiales y judiciales vinculados principalmente a delitos contra la propiedad y hechos contra la autoridad.
Cumplimentadas las diligencias ordenadas y remitidas las actuaciones a la Fiscalía en turno, el hombre recuperó la libertad durante la mañana, conforme a las disposiciones impartidas por la autoridad interviniente.
Intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa, con posterior prosecución de las actuaciones por la dependencia jurisdiccional correspondiente.