Un automóvil quedó completamente destruido por un incendio que se desató durante la madrugada del viernes en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El siniestro ocurrió sobre la avenida Blas Parera, a la altura del 5100, en inmediaciones de la intersección con Fray Cayetano Rodríguez.
Un automóvil quedó envuelto en llamas durante la madrugada en zona norte de Santa Fe
Un Volkswagen Bora fue consumido completamente por el fuego mientras se encontraba sobre la avenida. Una dotación de Bomberos acudió al lugar y logró extinguir el incendio sin que las llamas alcanzaran otros bienes. El propietario del rodado se presentó durante el procedimiento.
El aviso se produjo alrededor de las 4.42. Cuando una dotación de la Dirección General de Bomberos llegó al lugar encontró un Volkswagen Bora, modelo 2006, detenido sobre la cinta asfáltica y envuelto en llamas.
El vehículo se encontraba con su frente orientado hacia el norte. El fuego se desarrollaba de manera generalizada sobre el rodado, aunque los bomberos constataron que no existía peligro de propagación hacia bienes ubicados en las inmediaciones.
Rápida intervención
Ante la situación, los efectivos desplegaron una línea de una pulgada desde la unidad actuante y comenzaron las tareas de sofocación. Luego realizaron trabajos de enfriamiento sobre el automóvil para evitar una eventual reactivación del fuego.
Después de varios minutos de trabajo, el incendio fue finalmente extinguido. Sin embargo, las consecuencias sobre el vehículo fueron totales: el Volkswagen Bora quedó completamente afectado por las llamas.
La intervención bomberil se extendió hasta las primeras horas de la mañana. Finalmente, alrededor de las 5.55, la dotación emprendió el regreso.
Damnificado en el lugar
Durante el procedimiento también se hizo presente personal policial perteneciente a la Sección Perros, que se encontraba a cargo del móvil 12865.
En el lugar estuvo además el propietario del automóvil, un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales B. C., domiciliado en la ciudad de Santa Fe.
Por el momento, no trascendieron las circunstancias en que se inició el incendio ni si existió algún elemento que permita determinar su origen. Las causas del siniestro serán materia de las actuaciones correspondientes.