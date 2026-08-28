Blas Parera 5100

Un automóvil quedó envuelto en llamas durante la madrugada en zona norte de Santa Fe

Un Volkswagen Bora fue consumido completamente por el fuego mientras se encontraba sobre la avenida. Una dotación de Bomberos acudió al lugar y logró extinguir el incendio sin que las llamas alcanzaran otros bienes. El propietario del rodado se presentó durante el procedimiento.