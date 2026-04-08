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Barrio Sur: vecinos reportan robos en viviendas y sustracción de losetas en la vía pública

Los residentes informaron sobre ingresos a domicilios y daños en locales institucionales. Entre los hechos recientes, se destaca el robo de baldosas en calle San Lorenzo al 1500.

Inseguridad en barrio Sur. Crédito: El Litoral.Inseguridad en barrio Sur. Crédito: El Litoral.
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Vecinos de la zona sur de la ciudad de Santa Fe informaron sobre una serie de delitos ocurridos en los últimos días. Según testimonios, los hechos incluyen el ingreso a viviendas particulares, rotura de cristales en vehículos para robo y la sustracción de elementos de la infraestructura urbana, como losetas y letras decorativas.

Uno de los puntos afectados fue la sede del Sindicato de Amas de Casa. Silvia, empleada de la institución, detalló la secuencia de los faltantes: "El lunes la vereda estaba completa. A las 12:30 un cadete nos avisó que faltaban losetas. El martes regresamos y faltaban más, y hoy de nuevo. Es una seguidilla", declaró a CyD Litoral.

La mujer añadió que en periodos anteriores sufrieron el robo de las letras del cartel, arena de construcción y el cesto de basura.

san lorenzo y general lopezVecinos reportan robos en el barrio Sur de la ciudad. Crédito: El Litoral.

Situación en el barrio

Por su parte, otros residentes del barrio señalaron que la actividad delictiva se concentra en San Lorenzo y General López, lo que motivó la instalación de alarmas y la creación de grupos de Whatsapp para vigilancia comunitaria.

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"Entran a las casas cuando hay gente, pero también cuando no hay. El año pasado rompieron los vidrios de un auto para robarle a una mujer que estaba esperando", señaló una vecina de la zona. Asimismo, se reportaron robos a proveedores de una pollería en la intersección de General López y Avenida Freyre durante la descarga de mercadería.

Los testimonios coinciden en que los patrulleros circulan por la zona. Foto: Flavio Raina.Los testimonios coinciden en que los patrulleros circulan por la zona. Foto: Flavio Raina.

Iluminación y patrullaje

En cuanto a la presencia de fuerzas de seguridad, los testimonios coinciden en que los patrulleros circulan por la zona, dada la cercanía a la Comisaría 2ª. Sin embargo, los residentes señalaron deficiencias en el mantenimiento de los servicios públicos.

Silvia indicó que realizó las denuncias correspondientes en el 911 y en la comisaría de la jurisdicción. "Pedimos que se intervenga con la luz y con la poda de los árboles, porque los ejemplares son altos y tapan la iluminación", manifestó.

Los habitantes del barrio analizan la implementación de medidas por cuenta propia, como la colocación de cámaras de seguridad comunitarias, ante la persistencia de los hechos en horarios nocturnos y de madrugada.

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