Violencia en Santa Fe

Barrio Transporte: atacaron a tiros a un joven de 27 años y permanece grave en el hospital

Fabricio Panigutti recibió dos impactos de arma de fuego cuando estaba parado frente a su vivienda de calle 1° de Mayo al 7800. Uno de los proyectiles lo alcanzó en el tórax y el otro en el antebrazo izquierdo. Fue trasladado al hospital Iturraspe, donde permanecía internado con pronóstico delicado. La Policía busca establecer las circunstancias del ataque e identificar al presunto agresor.