Un violento episodio ocurrido durante las primeras horas de la tarde del domingo alteró la tranquilidad de barrio Transporte, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Un joven de 27 años fue atacado a tiros cuando se encontraba frente a su domicilio de calle 1° de Mayo al 7800.
Barrio Transporte: atacaron a tiros a un joven de 27 años y permanece grave en el hospital
Fabricio Panigutti recibió dos impactos de arma de fuego cuando estaba parado frente a su vivienda de calle 1° de Mayo al 7800. Uno de los proyectiles lo alcanzó en el tórax y el otro en el antebrazo izquierdo. Fue trasladado al hospital Iturraspe, donde permanecía internado con pronóstico delicado. La Policía busca establecer las circunstancias del ataque e identificar al presunto agresor.
Recibió dos impactos de arma de fuego, uno en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo, y debió ser trasladado de urgencia al hospital Iturraspe.
En un primer momento, la gravedad de lo sucedido alimentó versiones que daban cuenta de un posible homicidio. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que la víctima había sobrevivido al ataque y permanecía internada. Su cuadro era considerado delicado, pese a que inicialmente los médicos informaron que se encontraba estable.
El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la barriada. Poco después de las detonaciones, varias unidades policiales llegaron al lugar y desplegaron un operativo que llamó la atención de quienes se encontraban en las inmediaciones.
Dos disparos y una fuga
De acuerdo con la información reunida por los investigadores, el hecho se produjo alrededor de las 12.48, en inmediaciones de 1° de Mayo al 7800. Una mujer se comunicó con la central de emergencias para advertir que un vecino había sido herido con un arma de fuego y que estaba perdiendo abundante sangre.
Ante la urgencia de la situación, se solicitó la intervención del servicio de emergencias 107 y de personal policial. Los primeros datos indicaban que el joven había sido atacado mientras permanecía parado en la vereda de su vivienda.
La reconstrucción preliminar sostiene que un individuo se habría aproximado y, sin mediar mayores palabras, efectuó dos detonaciones contra la víctima. Inmediatamente después escapó del lugar.
En las actuaciones policiales surgió el nombre de un sospechoso, como presunto autor de la agresión. Por el momento, los datos aportados sobre esta persona son limitados y la mecánica del ataque continúa bajo investigación.
Parte médico
La víctima del ataque fue identificada como Fabricio Panigutti, de 27 años, domiciliado en el mismo sector donde ocurrió el episodio.
Cerca de las 13.50, desde el hospital Iturraspe se comunicó el primer informe médico a las autoridades policiales. El profesional que intervino confirmó que el joven presentaba dos heridas de arma de fuego: una localizada en la región torácica y otra en el antebrazo izquierdo.
En ese primer parte se indicó que permanecía estable, aunque se advirtió expresamente sobre la posibilidad de que su cuadro pudiera complicarse. Con posterioridad, su estado continuaba siendo considerado de suma gravedad.
Mientras tanto, los investigadores procuraban establecer las circunstancias que desencadenaron la agresión, identificar formalmente al sospechoso y determinar si existían conflictos previos entre ambos.