Un hombre de 40 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Santa Fe, en cumplimiento de una orden judicial vinculada con una condena por delitos contra la integridad sexual. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en inmediaciones de calle Larrea al 6000.
Detuvieron a un abusador sexual en la puerta de una iglesia de Santa Fe
Un hombre de 40 años, condenado por delitos contra la integridad sexual, fue arrestado por efectivos de la PDI en inmediaciones de calle Larrea al 6000. Los agentes lo encontraron en el ingreso de una iglesia, luego de realizar tareas para establecer su paradero. La detención se concretó tras quedar firme la sentencia y ordenarse el cumplimiento efectivo de la pena.
El hombre fue localizado en el ingreso de una iglesia, donde los investigadores concretaron su arresto luego de distintas tareas de búsqueda. La medida se ejecutó después de que quedara firme la sentencia condenatoria y se ordenara el cumplimiento efectivo de la pena.
En el ingreso de una iglesia
Un operativo de la Policía de Investigaciones terminó con la detención de un hombre de 40 años que era requerido por la Justicia en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual.
El procedimiento tuvo lugar el pasado 28 en inmediaciones de calle Larrea al 6000, en la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Región 1, División Capturas – UCAP, llevaron adelante distintas tareas investigativas hasta establecer el paradero del hombre, identificado por sus iniciales como M. A. B.
Finalmente, los agentes lograron localizarlo en el ingreso de una iglesia de la zona, donde hicieron efectiva la detención sin que se informaran incidentes durante el procedimiento.
Una condena que quedó firme
La medida había sido dispuesta por la jueza María Celeste Minniti, integrante del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 1.
Según se informó, la detención se produjo luego de que adquiriera firmeza la sentencia condenatoria dictada en el expediente y se ordenara el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.
Una vez concretado el arresto, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Por el momento, la información oficial no precisó la naturaleza de los delitos por los cuales fue condenado, la identidad de la víctima ni la extensión de la pena que deberá cumplir.