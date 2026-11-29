Operativo de la PDI

Detuvieron a un abusador sexual en la puerta de una iglesia de Santa Fe

Un hombre de 40 años, condenado por delitos contra la integridad sexual, fue arrestado por efectivos de la PDI en inmediaciones de calle Larrea al 6000. Los agentes lo encontraron en el ingreso de una iglesia, luego de realizar tareas para establecer su paradero. La detención se concretó tras quedar firme la sentencia y ordenarse el cumplimiento efectivo de la pena.