Se investiga

Encontraron muerto a un hombre de 52 años dentro de su casa en barrio Roma

La Justicia intenta establecer qué ocurrió en una vivienda de barrio Roma, donde el sábado fue encontrado sin vida un hombre de 52 años. El cuerpo estaba tendido sobre su cama y presentaba aparentes manchas de sangre. La intervención policial se produjo luego de un llamado de un vecino al sistema de emergencias 911.