Un hombre de 52 años fue encontrado muerto en el interior de su casa, ubicada en San Juan al 2300, en barrio Roma, de la ciudad de Santa Fe. El hallazgo se produjo luego de que un vecino alertara al 911 por un fuerte olor nauseabundo que provenía de la propiedad.
Encontraron muerto a un hombre de 52 años dentro de su casa en barrio Roma
La Justicia intenta establecer qué ocurrió en una vivienda de barrio Roma, donde el sábado fue encontrado sin vida un hombre de 52 años. El cuerpo estaba tendido sobre su cama y presentaba aparentes manchas de sangre. La intervención policial se produjo luego de un llamado de un vecino al sistema de emergencias 911.
La víctima llevaba varios días sin ser vista y fue encontrada tendida sobre su cama, con aparentes manchas de sangre. La Justicia procura establecer las circunstancias del fallecimiento.
Llamado al 911
Un llamado de alerta puso en marcha un procedimiento policial que terminó con el descubrimiento de un hombre sin vida en una vivienda de barrio Roma.
El episodio ocurrió el sábado, en un inmueble ubicado en San Juan al 2355. Hasta allí fue comisionado personal policial luego de recibir una comunicación a través del sistema de emergencias 911.
Quien llamó fue un vecino de la propiedad. Según manifestó, desde hacía aproximadamente tres días no veía al hombre que vivía en la casa lindera. A esa preocupación se había sumado otro dato inquietante: desde el interior del inmueble emanaba un fuerte olor nauseabundo.
Ante esa situación, los uniformados se dirigieron al domicilio y, una vez en el lugar, ingresaron a la vivienda. En una de las habitaciones encontraron a un hombre tendido sobre su cama, aparentemente sin vida y con manchas de sangre visibles. Según supo el fallecido tenía 52 años.
Investigación en curso
A partir del hallazgo se puso en marcha una investigación para establecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.
La causa fue caratulada inicialmente como investigación de muerte y quedó bajo la órbita del fiscal Andrés Marchi, quien deberá determinar si se trató de una muerte natural o si existió algún episodio violento detrás del desenlace.
Un dato que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de aparentes manchas de sangre en torno al cuerpo, aunque esa circunstancia, por sí sola, no permite establecer cómo se produjo la muerte.
Por el momento, la información disponible no consigna la existencia de personas imputadas ni permite establecer si había signos de violencia en otros sectores de la vivienda.
El resultado de las pericias y de los estudios forenses será determinante para reconstruir las últimas horas del hombre y despejar los interrogantes que rodean su muerte.