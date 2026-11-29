Fin del misterio

Después de casi dos semanas de angustia, encontraron a Cristian Romero en Paraná

El joven de 27 años había desaparecido el 16 de noviembre, cuando viajaba desde Sunchales hacia Paraná y su rastro se perdió en la terminal de ómnibus de Santa Fe. Fue localizado en situación de calle en la capital entrerriana. Sus padres, que encabezaron una intensa búsqueda durante todos estos días, viajaron para reencontrarse con él.