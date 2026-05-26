Un caso ocurrido en la provincia de Neuquén generó preocupación en ámbitos judiciales y sanitarios luego de que un bebé recién nacido diera positivo de cocaína en sangre y sus padres fueran acusados de haberlo abandonado en el hospital donde nació.
Neuquén: un bebé nació con cocaína en sangre y acusan a sus padres de abandonarlo en el hospital
El recién nacido permanece internado bajo cuidado médico y la Justicia investiga posibles casos de abandono y consumo problemático durante el embarazo. Los padres dejaron el hospital poco después del parto y no regresaron.
El hecho es investigado por la Justicia provincial y activó la intervención de organismos de protección de la niñez y equipos de salud mental y asistencia social.
El episodio ocurrió en el Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde el niño nació días atrás y quedó internado bajo observación médica. Según trascendió, durante los estudios realizados tras el parto se detectó presencia de cocaína en el organismo del bebé, lo que derivó en la inmediata intervención de profesionales médicos y autoridades judiciales.
El hallazgo médico y la investigación judicial
De acuerdo con la información difundida por fuentes hospitalarias y judiciales, el recién nacido presentó síntomas compatibles con exposición a sustancias durante el embarazo, situación que motivó estudios toxicológicos específicos. Los análisis confirmaron posteriormente la presencia de cocaína en sangre.
Tras el parto, el bebé quedó internado en observación en el área de Neonatología, donde continúa bajo seguimiento médico para controlar su evolución y descartar posibles complicaciones derivadas de la exposición prenatal a drogas.
Según la investigación preliminar, los padres abandonaron el hospital poco tiempo después del nacimiento y desde entonces no volvieron a presentarse para acompañar al niño ni interiorizarse sobre su estado de salud.
Frente a esa situación, las autoridades sanitarias realizaron la denuncia correspondiente y dieron intervención a la Justicia de Familia y al Ministerio Público Fiscal.
La causa judicial busca determinar las responsabilidades de los adultos y establecer si existió abandono de persona, además de evaluar el contexto familiar y social en el que se produjo el nacimiento. También intervienen organismos provinciales de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Fuentes vinculadas al caso señalaron que la prioridad inmediata es garantizar el estado de salud y la protección del recién nacido. En paralelo, equipos interdisciplinarios trabajan para reconstruir la situación familiar y analizar eventuales antecedentes de consumo problemático o vulnerabilidad social.
Debate sobre salud mental
La situación también abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas vinculadas a salud mental, consumos problemáticos y acompañamiento durante el embarazo, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
Profesionales de salud señalan que muchas mujeres con adicciones llegan al sistema sanitario sin controles prenatales adecuados y con escasa contención social, lo que dificulta la detección temprana y el abordaje integral de estos casos.
En distintos hospitales públicos del país existen protocolos específicos para actuar frente a situaciones de consumo de sustancias durante el embarazo. Estos procedimientos incluyen atención médica especializada, intervención de trabajadores sociales y comunicación obligatoria a organismos judiciales cuando se detectan situaciones de riesgo para el recién nacido.
Especialistas remarcan además que el enfoque sanitario actual busca priorizar el acompañamiento y la asistencia antes que la estigmatización de las personas con consumos problemáticos. Sin embargo, cuando existen riesgos concretos para niños o niñas, la Justicia puede intervenir para garantizar medidas de protección.
En el caso ocurrido en Neuquén, las autoridades trabajan para localizar a los padres y avanzar en la evaluación judicial correspondiente. Mientras tanto, el bebé permanece bajo cuidado médico y supervisión institucional.
Desde el hospital indicaron que el recién nacido evoluciona favorablemente dentro del cuadro clínico general, aunque continuará internado mientras se realizan controles y estudios complementarios. También se analiza cuál será la medida de protección más adecuada en función de la resolución judicial y los informes interdisciplinarios.
El caso generó repercusión en la provincia y volvió a poner el foco sobre las situaciones de consumo problemático durante el embarazo, una problemática que especialistas consideran compleja y atravesada por múltiples factores sociales, sanitarios y económicos.
En paralelo, organismos vinculados a infancia y salud pública insisten en la importancia de reforzar campañas de prevención, ampliar el acceso a tratamientos para adicciones y facilitar controles prenatales tempranos que permitan detectar situaciones de riesgo antes del nacimiento.
La investigación continúa bajo reserva judicial debido a la presencia de un menor involucrado, mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y definir las medidas de protección y asistencia necesarias para el recién nacido.