La Justicia provincial atraviesa días de tensión en torno a uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión de los últimos años. Horas después de que trascendiera que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura tiene en su poder una denuncia contra el fiscal José Luis Caterina —presentada por los abogados defensores de José Fernández Chemes por un supuesto ofrecimiento irregular para convertirlo en arrepentido y declarar contra el senador Armando Traferri—, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), a pedido del funcionario del Ministerio Público de la Acusación, notificó este miércoles a varios abogados sobre una audiencia imputativa.
Caso Fernández Chemes: citación de urgencia a audiencia imputativa y planteos por presunto forum shopping
La convocatoria realizada por la Oficina de Gestión Judicial para una audiencia imputativa prevista para el próximo 14 de abril generó cuestionamientos de abogados defensores, que objetan la escasa antelación de la notificación y plantean posibles maniobras procesales detrás de la decisión. El trasfondo incluye una denuncia contra el fiscal José Luis Caterina y un nuevo capítulo en la discusión por la revisión de la condena a Patricio Serjal y Nelson Ugolini.
Los correos fueron enviados a los letrados Aníbal Porri, Alberto Tortajada, Fernando Moschini, Darío Scataglini y Oscar “Popi” Larrauri, convocándolos para una audiencia prevista para el próximo martes 14 de abril, con posibilidad de extenderse durante otras dos jornadas.
Cuestionamientos por la convocatoria
La decisión fue objetada por abogados defensores, quienes sostienen que audiencias de estas características suelen notificarse con mayor anticipación debido a la complejidad de los expedientes y la necesidad de preparación técnica previa.
Según indicaron, el plazo otorgado dificulta la organización de la estrategia defensiva y genera superposición con compromisos profesionales previamente asumidos.
En ese marco, varios de los defensores presentaron pedidos formales al juez Alejandro Negroni solicitando la postergación de la audiencia. Entre ellos, Ignacio Carbone —abogado de Larrauri— cuestionó la “falta de razonabilidad” de la OGJ al fijar una audiencia de “significativa complejidad”, con múltiples imputados y jornadas de extensa duración, con pocos días de margen.
En términos similares se pronunciaron también Jorge Ilharrescondo e Ignacio Marián, defensores de Scataglini, quienes señalaron que la programación de la audiencia compromete el ejercicio del derecho de defensa.
Reclamo ante el Colegio de Abogados
Los planteos también fueron trasladados al Colegio de Abogados, donde se expresó preocupación por el impacto que este tipo de notificaciones tiene sobre el ejercicio profesional.
En ese sentido, Carbone remitió una nota a la institución solicitando que manifieste su “preocupación institucional por la fijación de audiencias complejas sin una antelación razonable”, requiera la postergación de la audiencia y reclame que, en adelante, la Oficina de Gestión Judicial adopte “criterios de previsibilidad compatibles con el derecho de defensa y la adecuada organización del trabajo profesional”.
La denuncia contra Caterina
En paralelo, algunos de los abogados vinculados al expediente señalaron que la convocatoria se produjo poco después de que se conociera públicamente la denuncia presentada contra el fiscal Caterina.
“Resulta cuanto menos llamativo que la citación llegue horas después de que se haga conocida la denuncia contra Caterina, que ya tiene meses y llegó a la Comisión de Acuerdos. El fiscal ofrecía a Chemes convertirse en arrepentido y recibir beneficios si declaraba contra Traferri, pero no está imputado en esa causa, lo cual sería irregular. Evidentemente estaba anticipando una imputación que llegaría la semana próxima, lo cual también sería grave”, expresó un letrado con conocimiento del expediente.
La discusión por la revisión de la causa Serjal-Ugolini
Otro de los planteos formulados por los defensores se relaciona con la posibilidad de que la nueva imputación tenga efectos sobre la integración del tribunal que debe revisar la condena impuesta al ex fiscal regional Patricio Serjal y a Nelson Ugolini.
Uno de los camaristas designados para intervenir en esa instancia es Javier Beltramone, cuya participación fue objetada previamente por Caterina.
El fiscal había recusado a Beltramone argumentando un supuesto vínculo personal con Fernando Moschini. Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteo señalando, entre otros fundamentos, que Moschini no estaba imputado en la causa, criterio que luego fue ratificado por el tribunal.
En ese contexto, abogados vinculados al expediente sostienen que una eventual imputación de Moschini podría ser utilizada como nuevo argumento para insistir con el apartamiento de Beltramone.
“Con la imputación de Moschini seguramente intentará volver sobre la recusación. Eso en términos jurídicos se conoce como forum shopping: básicamente, intentar elegir un juez que se considere más favorable o que se presuma que va a fallar en determinado sentido”, señaló uno de los abogados consultados.
Un escenario abierto
Mientras se aguarda la resolución sobre los pedidos de postergación, la audiencia prevista para la próxima semana suma un nuevo capítulo a un expediente que continúa generando repercusiones dentro del ámbito judicial y político provincial.