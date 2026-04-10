Justicia provincial

Caso Fernández Chemes: citación de urgencia a audiencia imputativa y planteos por presunto forum shopping

La convocatoria realizada por la Oficina de Gestión Judicial para una audiencia imputativa prevista para el próximo 14 de abril generó cuestionamientos de abogados defensores, que objetan la escasa antelación de la notificación y plantean posibles maniobras procesales detrás de la decisión. El trasfondo incluye una denuncia contra el fiscal José Luis Caterina y un nuevo capítulo en la discusión por la revisión de la condena a Patricio Serjal y Nelson Ugolini.