Cuento del tío

Cayó en Concordia acusado de robarle 400 mil dólares a una jubilada en Avellaneda

Un hombre de 36 años que tenía pedido de detención vigente fue arrestado en la ciudad entrerriana de Concordia por su presunta vinculación con una estafa cometida en marzo pasado en Avellaneda, departamento General Obligado. La víctima fue una jubilada de 75 años que habría sido engañada mediante la modalidad del “cuento del tío” y despojada de 400.000 dólares en efectivo.