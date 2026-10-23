Hay golpes que no necesitan violencia física para dejar una marca profunda. Basta una llamada, una historia cuidadosamente armada y la confianza depositada en una voz que parece saber demasiado. Así funciona el “cuento del tío”, una vieja trampa que cambia de ropaje con los años, pero conserva intacta su capacidad para convertir la vulnerabilidad ajena en un negocio criminal.
Cayó en Concordia acusado de robarle 400 mil dólares a una jubilada en Avellaneda
Un hombre de 36 años que tenía pedido de detención vigente fue arrestado en la ciudad entrerriana de Concordia por su presunta vinculación con una estafa cometida en marzo pasado en Avellaneda, departamento General Obligado. La víctima fue una jubilada de 75 años que habría sido engañada mediante la modalidad del “cuento del tío” y despojada de 400.000 dólares en efectivo.
En marzo pasado, una jubilada de 75 años, domiciliada en la ciudad de Avellaneda, departamento General Obligado, habría caído en uno de esos engaños. El resultado fue un despojo de dimensiones extraordinarias: 400.000 dólares en efectivo.
Ahora, varios meses después de aquel episodio, la investigación tuvo un avance fuera de los límites de Santa Fe. Un hombre de 36 años, identificado por sus iniciales como M. J. R., fue detenido en Concordia, provincia de Entre Ríos, donde era buscado por su presunta vinculación con la estafa.
Una pesquisa que cruzó los límites provinciales
El procedimiento se concretó a partir de un exhorto judicial remitido desde Concordia, en el marco de las actuaciones por el hecho ocurrido en Avellaneda. La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, intervino para dar cumplimiento a la medida dispuesta por la autoridad judicial competente.
De acuerdo con la información oficial, el sospechoso tenía un pedido de detención vigente y permanecía prófugo. Su localización y arresto quedaron a cargo de la Policía de Entre Ríos, que concretó el procedimiento en Concordia.
Posteriormente, se cumplimentó la notificación de la detención conforme a lo ordenado judicialmente. En Santa Fe, las actuaciones contaron con la participación de personal de la División Especial del Departamento Operativa Compleja, Distrito Reconquista.
La coordinación entre ambas fuerzas permitió avanzar sobre una causa cuyo origen se remonta a una maniobra de engaño que tuvo como víctima a una mujer mayor y cuyo botín, por su magnitud, sobresale entre los casos de estafas denunciados en la región.
Una investigación abierta
El expediente continúa bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, a cargo del fiscal Nicolás Maglier.
Por el momento, la información difundida no precisa cómo se distribuyeron las funciones en la maniobra, si participaron otros sospechosos ni si fue posible recuperar parte del dinero sustraído. Esos interrogantes forman parte de los aspectos que no fueron detallados en el reporte oficial.
La detención del hombre de 36 años representa un avance en la búsqueda de quien era requerido por la Justicia, aunque no supone por sí misma una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal.
Mientras la investigación sigue su curso, el caso vuelve a poner en primer plano una modalidad delictiva que suele apoyarse en la manipulación de la confianza, el temor o la urgencia de las víctimas.