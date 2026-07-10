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Investigan las causas

Intentó usurpar una casa en La Plata y encontró el cuerpo de un jubilado

El hecho ocurrió en City Bell, donde la mujer ingresó a la vivienda y alertó a las autoridades tras encontrar una escena inesperada dentro del inmueble.

La Policía identificó a la víctima como Jorge Alberto Quintanilla, un hombre de 76 años que vivía solo.La Policía identificó a la víctima como Jorge Alberto Quintanilla, un hombre de 76 años que vivía solo.
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Una mujer que intentó ingresar a una vivienda en City Bell, La Plata, con la intención de ocuparla, terminó protagonizando un inesperado hallazgo: encontró el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro del inmueble.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la zona de 473 bis y 14 B, donde la mujer ingresó al creer que la casa se encontraba deshabitada.

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El hallazgo dentro de la vivienda

Según informaron fuentes del caso, tras forzar la puerta y recorrer las habitaciones, la mujer encontró una escena impactante: el cuerpo de un hombre ubicado junto a una cama y en posición fetal.

Ante la situación, abandonó el intento de ocupación de la propiedad y se dirigió a la Comisaría Décima de City Bell, donde realizó la denuncia y dio aviso a las autoridades.

A partir de ese momento, la Policía inició una investigación para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.

La víctima

Los investigadores que trabajaron en el lugar lograron identificar al fallecido mediante documentación encontrada en la vivienda, entre ellas facturas de luz. Se trataba de Jorge Alberto Quintanilla, un hombre de 76 años.

Vecinos de la zona señalaron que hacía aproximadamente seis meses que no tenían noticias de él. También indicaron que vivía solo y que no contaba con familiares o personas cercanas que pudieran advertir su ausencia.

La principal hipótesis

Personal de la Policía Científica realizó peritajes en la propiedad y, hasta el momento, no encontró signos de violencia ni indicios de un ingreso forzado previo al de la mujer.

Por esa razón, los investigadores trabajan principalmente sobre la posibilidad de que se haya tratado de una muerte natural, aunque la autopsia será clave para confirmar las causas del fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Justicia

El cuerpo de Quintanilla fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 17, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

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