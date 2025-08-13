Le clavaron una punta de madera en la cara para robarle la bicicleta y el celular

La noche del martes, un hecho de extrema violencia sacudió la zona del Parque del Sur. Un adolescente de 16 años fue víctima de un asalto callejero que, además de despojarlo de sus pertenencias, le dejó una herida impactante: un pedazo de madera incrustado en el pómulo derecho, a centímetros del ojo.
Eran las 20.52 cuando el joven se encontraba en calle 1º de Mayo al 950, junto a su pareja, y fue sorprendido por tres individuos.
Sin mediar palabra, los agresores lo golpearon y le arrebataron una bicicleta gris con detalles rosas (marca SLP) y un teléfono celular Moto G04.
Durante el forcejeo, uno de los atacantes le clavó un palo de madera en el rostro, dejándolo malherido.
Ante la gravedad de la lesión, se solicitó asistencia médica. Minutos después arribó una ambulancia del Sies 107 y el adolescente fue derivado de urgencia al Hospital José María Cullen para su atención especializada.
Recuperaron la bicicleta
Mientras tanto, la policía desplegó un operativo de búsqueda.
Poco después, personal del BOPP encontró la bicicleta abandonada en inmediaciones del Museo de la Constitución, a unas cuadras del lugar del asalto. El rodado quedó secuestrado como parte de la investigación.
Relato de un vecino
Un hombre que vive en las torres cercanas al lugar del ataque relató lo que vio y escuchó esa noche: "Cuando bajé, vi a toda la policía junto a la ambulancia y mucha gente mirando. Pregunté y me dijeron que unos chicos habían venido a comprar al kiosco y que lo asaltaron, le dieron un puntazo en el ojo y se lo llevaron en ambulancia.
Parece que era una parejita. El chico entró al kiosco a comprar y ahí fue cuando lo atacaron. Le robaron la bicicleta y el teléfono. La verdad es que la seguridad acá está complicada: hay luz, pero de un lado la calle está cortada y a la noche esto es una "boca de lobo".
Lo más tremendo es que me acabo de enterar que una madre entregó a su hijo de 12 años como uno de los autores. Es impresionante ver a chicos tan jóvenes metidos en estos hechos. Necesitamos más móviles y más control, porque esto es el Parque del Sur, un lugar donde siempre hay gente corriendo o caminando", culminó.
Hasta el momento no se reportaron detenidos, aunque las autoridades trabajan para identificar a los tres responsables.
El caso fue caratulado como robo calificado, dada la violencia ejercida contra la víctima.
