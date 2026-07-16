Juicio abreviado

Condenaron a padre e hijo por la brutal golpiza que dejó al borde de la muerte a un vecino de Rincón

Dos hombres, padre e hijo, fueron condenados a seis años de prisión efectiva por haber intentado matar a un vecino, durante una violenta golpiza ocurrida en febrero de 2025. La víctima sufrió un hundimiento de cráneo, permaneció varios meses internada y aún padece secuelas.