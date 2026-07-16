La Justicia de Santa Fe declaró este jueves la admisibilidad de un juicio abreviado mediante el cual un padre y su hijo fueron condenados a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por el intento de homicidio de un vecino de San José del Rincón, al que golpearon salvajemente en plena vía pública hasta dejarlo gravemente herido.
Condenaron a padre e hijo por la brutal golpiza que dejó al borde de la muerte a un vecino de Rincón
Dos hombres, padre e hijo, fueron condenados a seis años de prisión efectiva por haber intentado matar a un vecino, durante una violenta golpiza ocurrida en febrero de 2025. La víctima sufrió un hundimiento de cráneo, permaneció varios meses internada y aún padece secuelas.
La sentencia fue dictada por la jueza Rosana Carrara, luego de que el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gonzalo Iglesias, expusiera el acuerdo alcanzado y que cuenta con la conformidad de las defensas y la parte querellante.
Los condenados son César David Espíndola, de 45 años, y su hijo Nahuel Alejandro Espíndola, de 27, quienes participaron de la audiencia por videoconferencia desde sus respectivos lugares de detención. También estuvieron presentes el abogado querellante Esteban Campos y los defensores Javier Casco, por la Defensa Pública, y Santiago Rocca, por la defensa particular.
Ataque por la espalda
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el fiscal, el episodio ocurrió alrededor de las 14.15 del 14 de febrero de 2025, en la intersección de Independencia e Inés Álvarez, en San José del Rincón.
En ese momento, Máximo Buttarelli (34) caminaba solo cuando fue sorprendido por los Espíndola, quienes lo atacaron por la espalda con golpes de puño y patadas. Según la acusación, la agresión culminó cuando el hijo le aplicó una violenta patada en la cabeza mientras la víctima ya se encontraba en el suelo.
Buttarelli quedó tendido en la calle hasta que fue asistido por vecinos que dieron aviso a las autoridades.
Como consecuencia del ataque, sufrió politraumatismos y un hundimiento de cráneo que le provocó lesiones gravísimas. Permaneció internado durante varios meses y debió atravesar distintas intervenciones quirúrgicas y un prolongado proceso de recuperación.
Reencuadre legal
Durante la audiencia, Iglesias explicó que la acusación -por tentativa de homicidio- originalmente contemplaba dos agravantes: el concurso premeditado de dos o más personas y la intervención de un menor de edad.
Sin embargo, ambas circunstancias quedaron descartadas luego de que la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente archivara la causa respecto del menor involucrado, lo que obligó a readecuar la calificación jurídica.
Entre los principales elementos probatorios, el fiscal mencionó el acta policial confeccionada por la Comisaría de Rincón y las comunicaciones registradas por el sistema de emergencias 911.
También la historia clínica de la víctima y la atención médica recibida ese mismo día por César David Espíndola en el Samco local debido a una lesión en una mano, considerada un indicio de su participación en la agresión.
Al justificar la pena acordada, el representante del MPA destacó que ninguno de los dos condenados registraba antecedentes penales.
Secuelas permanentes
Tras la audiencia, el abogado querellante Esteban Campos señaló que la víctima permaneció internada entre dos y tres meses en el hospital José María Cullen de Santa Fe y que todavía continúa bajo tratamiento médico y psicológico.
"Las secuelas son importantes. Hay muchas actividades cotidianas que antes podía realizar y que hoy ya no puede hacer como consecuencia de la golpiza", afirmó el letrado.
Campos también sostuvo que el ataque se produjo sin que existiera un enfrentamiento previo. Según indicó, víctima y agresores apenas se conocían de vista porque vivían a pocas cuadras de distancia.
El abogado agregó que, mientras permanecieron en libertad, los ahora condenados habían sido denunciados en otras oportunidades por distintos conflictos vecinales, aunque remarcó que esos antecedentes no derivaron en condenas penales. La querella manifestó su conformidad con el acuerdo abreviado y con la pena finalmente impuesta.