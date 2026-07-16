#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Juicio abreviado

Condenaron a padre e hijo por la brutal golpiza que dejó al borde de la muerte a un vecino de Rincón

Dos hombres, padre e hijo, fueron condenados a seis años de prisión efectiva por haber intentado matar a un vecino, durante una violenta golpiza ocurrida en febrero de 2025. La víctima sufrió un hundimiento de cráneo, permaneció varios meses internada y aún padece secuelas.

La condena fue impartida pro la jueza Rosana Carrara. Foto: El LitoralLa condena fue impartida pro la jueza Rosana Carrara. Foto: El Litoral
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Justicia de Santa Fe declaró este jueves la admisibilidad de un juicio abreviado mediante el cual un padre y su hijo fueron condenados a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por el intento de homicidio de un vecino de San José del Rincón, al que golpearon salvajemente en plena vía pública hasta dejarlo gravemente herido.

La sentencia fue dictada por la jueza Rosana Carrara, luego de que el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gonzalo Iglesias, expusiera el acuerdo alcanzado y que cuenta con la conformidad de las defensas y la parte querellante.

Condenaron a padre e hijo por la brutal golpiza que dejó al borde de la muerte a un vecino de RincónMáximo Buttarelli (34) fue atacado el 14 de febrero de 2025 cuando caminaba solo por Rincón. Foto: Gentileza

Los condenados son César David Espíndola, de 45 años, y su hijo Nahuel Alejandro Espíndola, de 27, quienes participaron de la audiencia por videoconferencia desde sus respectivos lugares de detención. También estuvieron presentes el abogado querellante Esteban Campos y los defensores Javier Casco, por la Defensa Pública, y Santiago Rocca, por la defensa particular.

Ataque por la espalda

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el fiscal, el episodio ocurrió alrededor de las 14.15 del 14 de febrero de 2025, en la intersección de Independencia e Inés Álvarez, en San José del Rincón.

En ese momento, Máximo Buttarelli (34) caminaba solo cuando fue sorprendido por los Espíndola, quienes lo atacaron por la espalda con golpes de puño y patadas. Según la acusación, la agresión culminó cuando el hijo le aplicó una violenta patada en la cabeza mientras la víctima ya se encontraba en el suelo.

Mirá tambiénBrutal golpiza en Rincón: imputaron a uno de los acusados y la víctima continúa en grave estado

Buttarelli quedó tendido en la calle hasta que fue asistido por vecinos que dieron aviso a las autoridades.

Como consecuencia del ataque, sufrió politraumatismos y un hundimiento de cráneo que le provocó lesiones gravísimas. Permaneció internado durante varios meses y debió atravesar distintas intervenciones quirúrgicas y un prolongado proceso de recuperación.

Reencuadre legal

Durante la audiencia, Iglesias explicó que la acusación -por tentativa de homicidio- originalmente contemplaba dos agravantes: el concurso premeditado de dos o más personas y la intervención de un menor de edad.

Sin embargo, ambas circunstancias quedaron descartadas luego de que la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente archivara la causa respecto del menor involucrado, lo que obligó a readecuar la calificación jurídica.

Entre los principales elementos probatorios, el fiscal mencionó el acta policial confeccionada por la Comisaría de Rincón y las comunicaciones registradas por el sistema de emergencias 911.

También la historia clínica de la víctima y la atención médica recibida ese mismo día por César David Espíndola en el Samco local debido a una lesión en una mano, considerada un indicio de su participación en la agresión.

Al justificar la pena acordada, el representante del MPA destacó que ninguno de los dos condenados registraba antecedentes penales.

Secuelas permanentes

Tras la audiencia, el abogado querellante Esteban Campos señaló que la víctima permaneció internada entre dos y tres meses en el hospital José María Cullen de Santa Fe y que todavía continúa bajo tratamiento médico y psicológico.

"Las secuelas son importantes. Hay muchas actividades cotidianas que antes podía realizar y que hoy ya no puede hacer como consecuencia de la golpiza", afirmó el letrado.

Condenaron a padre e hijo por la brutal golpiza que dejó al borde de la muerte a un vecino de RincónEl abogado querellante recordó que la víctima permaneció largo tiempo internada. Foto: Archivo

Campos también sostuvo que el ataque se produjo sin que existiera un enfrentamiento previo. Según indicó, víctima y agresores apenas se conocían de vista porque vivían a pocas cuadras de distancia.

El abogado agregó que, mientras permanecieron en libertad, los ahora condenados habían sido denunciados en otras oportunidades por distintos conflictos vecinales, aunque remarcó que esos antecedentes no derivaron en condenas penales. La querella manifestó su conformidad con el acuerdo abreviado y con la pena finalmente impuesta.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
Tribunales de Santa Fe
Rosana Itati Carrara
Gonzalo Iglesias
MPD
San José del Rincón
Hospital José María Cullen
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro