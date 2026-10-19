Las medidas alternativas a la prisión preventiva que debía cumplir el médico traumatólogo Sebastián Andrés Grin quedaron sin efecto por decisión del juez José Luis García Troiano, en una audiencia multipropósito realizada el viernes 16 de octubre en los tribunales de Santa Fe.
Dejaron sin efecto las restricciones impuestas a un traumatólogo santafesino acusado por violencia de género
El juez José Luis García Troiano hizo lugar a un planteo de la defensa tras la invalidación de la imputación formulada en noviembre de 2025. El abogado Santiago Banegas cuestionó la falta de avances en el expediente, que está próximo a cumplir un año.
La resolución se produjo después de que la Cámara Penal invalidara la atribución imputativa formulada contra el profesional en noviembre de 2025, en una causa por delitos contra la integridad sexual.
El planteo fue impulsado por el abogado defensor Santiago Banegas, quien sostuvo que las restricciones impuestas a su representado habían perdido sustento jurídico como consecuencia de la decisión de segunda instancia.
Según explicó, el artículo 219 del Código Procesal Penal de Santa Fe establece que la realización de una audiencia imputativa constituye una condición para la validez de las medidas restrictivas de la libertad, incluso cuando se trata de alternativas menos gravosas que la prisión preventiva.
La audiencia se desarrolló en la sala 5, ubicada en el segundo piso del edificio Anexo del Palacio de Justicia y contó con la presencia de un representante del Ministerio Público de la Acusación.
Una imputación invalidada
El antecedente inmediato se remonta a agosto, cuando la Cámara Penal, a través del juez de segunda instancia Roberto Prieu Mántaras, declaró inválida la atribución imputativa que se le había formulado a Grin en noviembre del año anterior.
De acuerdo con la reconstrucción expuesta por Banegas, la causa se inició con la detención del médico por una presunta situación de abuso sexual. El abogado afirmó que posteriormente la propia Fiscalía habría advertido que ese hecho no existió y que, tras mantenerlo seis días detenido, terminó atribuyéndole una supuesta desobediencia.
La defensa había solicitado inicialmente el sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado en primera instancia. La cuestión llegó luego a la Cámara Penal, que consideró atendibles los argumentos y dispuso la invalidación de la imputación.
A partir de esa decisión, la defensa pidió que se revisaran también las medidas cautelares dictadas como consecuencia de aquella atribución. Banegas explicó que, aunque no implicaban el encierro, las restricciones mantenían a Grin sujeto a obligaciones cuyo incumplimiento podía acarrearle consecuencias procesales.
El abogado invocó el último párrafo del artículo 219 del Código Procesal Penal, que —según su interpretación— exige una audiencia imputativa válida como presupuesto para imponer medidas restrictivas de la libertad. García Troiano hizo lugar al pedido y dejó sin efecto las medidas alternativas.
Las críticas a la Fiscalía
Tras la audiencia, Banegas cuestionó la continuidad de las actuaciones y puso en duda la orientación de los recursos del Ministerio Público de la Acusación.
“Sinceramente me preocupa el encono o el ensañamiento, no sé cómo describirlo, que tiene el Ministerio Público con Grin”, expresó el defensor. En ese sentido, consideró que existen investigaciones de mayor relevancia que deberían recibir atención y recursos.
El abogado señaló que el expediente, iniciado en noviembre de 2025, está próximo a cumplir un año y que, a su entender, no solo no registró avances, sino que acumuló retrocesos a partir de las decisiones judiciales que invalidaron la imputación y, posteriormente, las medidas cautelares.
Banegas también aludió a otras actuaciones judiciales vinculadas con la persona que aparece como presunta víctima en este expediente. Afirmó que esa persona fue condenada por hechos de violencia contra Grin y que luego volvió a ser imputada en otra investigación, en la que también se habrían realizado allanamientos por la presunta comisión de delitos más graves y con otras posibles víctimas.
Otros expedientes
Banegas aclaró que Grin también intervino como víctima en otro expediente, en el que el letrado actuó como querellante y que, según indicó, concluyó con una condena. Además, representa a la parte querellante en una investigación por hechos de amenazas que habrían tenido como víctimas a los padres del médico y a su expareja.
Se trata de actuaciones distintas de la causa por delitos contra la integridad sexual en la que Grin figura como imputado.