Tras invalidar una imputación

Dejaron sin efecto las restricciones impuestas a un traumatólogo santafesino acusado por violencia de género

El juez José Luis García Troiano hizo lugar a un planteo de la defensa tras la invalidación de la imputación formulada en noviembre de 2025. El abogado Santiago Banegas cuestionó la falta de avances en el expediente, que está próximo a cumplir un año.