Un intento por eludir a la Policía derivó en una persecución por las calles del norte de la ciudad de Santa Fe que terminó de manera abrupta: el automóvil que escapaba de los uniformados chocó contra el frente de una vivienda y su conductor, un joven de 23 años, terminó detenido.
Escapó con su auto de la policía y chocó contra una vivienda; fue detenido
Un joven de 23 años fue detenido durante la madrugada del jueves después de intentar eludir a efectivos del Comando Radioeléctrico. La fuga comenzó en inmediaciones de avenida Blas Parera y Regimiento 12 de Infantería, continuó por distintas calles del norte santafesino y terminó en calle San José, donde el Chevrolet Astra impactó contra el frente de una vivienda.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I realizaba tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de avenida Blas Parera y Regimiento 12 de Infantería.
Los efectivos advirtieron la presencia de un Chevrolet Astra estacionado en un pasaje ubicado detrás del establecimiento educativo Juan de Garay. Pero cuando se aproximaron para identificar a su ocupante, la situación tomó otro rumbo. El conductor puso en marcha el vehículo y emprendió la huida a gran velocidad.
Ante la maniobra, los uniformados comunicaron la novedad a la Central de Emergencias 911 y comenzaron a seguir al automóvil por distintas arterias de barrio Las Flores II.
Fuga y choque contra una casa
La fuga continuó por avenida Peñaloza y calle Pavón, hasta que el Chevrolet Astra ingresó a calle San José. Fue allí donde el recorrido llegó a su fin: el conductor perdió la posibilidad de continuar la marcha y terminó impactando contra el frente de una vivienda.
La colisión provocó daños materiales en el inmueble y dejó al automóvil fuera de circulación. Con el vehículo inmovilizado, los policías lograron reducir al joven y concretar su aprehensión.
La secuencia, que había comenzado con un control preventivo, terminó así con un procedimiento policial en plena madrugada y un automóvil dañado tras el choque contra la propiedad.
Secuestro de una balanza de precisión
Después de la detención, los uniformados realizaron una requisa en presencia de testigos. Durante el procedimiento secuestraron una balanza de precisión, un elemento punzante de fabricación casera, un teléfono celular y dos llaves. También quedó incautado el Chevrolet Astra en el que se desplazaba el sospechoso.
La presencia de esos elementos fue incorporada a las actuaciones, aunque su eventual relación con algún hecho delictivo deberá establecerse en el marco de la investigación judicial.
Por disposición de la Fiscalía interviniente del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el joven de 23 años pasó a revestir la condición de detenido y quedó a disposición de la Justicia.