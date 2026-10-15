En Las Flores II

Escapó con su auto de la policía y chocó contra una vivienda; fue detenido

Un joven de 23 años fue detenido durante la madrugada del jueves después de intentar eludir a efectivos del Comando Radioeléctrico. La fuga comenzó en inmediaciones de avenida Blas Parera y Regimiento 12 de Infantería, continuó por distintas calles del norte santafesino y terminó en calle San José, donde el Chevrolet Astra impactó contra el frente de una vivienda.