Muerte del kitesurfista en Santa Fe

La familia del "Chino" Cappi defendió su experiencia y habló de una fatalidad en la laguna

Marcelo Cappi, hermano del kitesurfista santafesino, sostuvo que Fernando tenía doce años de experiencia y era reconocido por sus colegas como un especialista en seguridad. Contó que llevaba el equipamiento correspondiente y utilizaba casco al navegar. Sobre lo ocurrido en la Setúbal, mencionó como hipótesis un posible enredo de las líneas con elementos del agua, aunque aclaró que se trató de una tragedia cuyas circunstancias deberán determinarse.