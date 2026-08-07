Con las primeras luces del viernes se reanudó la búsqueda de Fernando Capp, el kitesurfista de 32 años que desapareció la tarde del jueves en aguas de la Laguna Setúbal, mientras practicaba ese deporte en jurisdicción del Paraje El Chaquito, en Monte Vera.
Reanudaron la búsqueda del kitesurfista desaparecido en aguas de la Laguna Setúbal
Tras la suspensión de las tareas por el fuerte viento y la falta de visibilidad, efectivos policiales, buzos tácticos, Los Pumas, familiares y amigos retomaron este viernes los rastrillajes por agua y tierra para localizar a Fernando Cappi, de 32 años, desaparecido mientras practicaba kitesurf en El Chaquito.
El operativo volvió a ponerse en marcha luego de que las tareas debieran interrumpirse al caer la tarde del jueves por la falta de luz y las condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas, embarcaciones y personal especializado retomaron los rastrillajes con la esperanza de hallar algún indicio que permita reconstruir qué ocurrió.
Accidente en medio del fuerte viento
La desaparición se produjo cuando Cappi navegaba con su kite en la laguna. De acuerdo con el relato de su pareja, una mujer de 28 años que realizó la denuncia, el deportista ingresó al agua alrededor de las 17. En determinado momento, el kite perdió estabilidad, él cayó a la laguna y ya no volvió a emerger.
El aviso movilizó a la Central de Emergencias 911, que activó el protocolo correspondiente. Efectivos de la Comisaría 20ª de Monte Vera llegaron rápidamente al lugar y comenzaron las primeras averiguaciones, mientras se convocaba a personal especializado para iniciar la búsqueda.
Un vecino de la zona aportó un testimonio que coincide con esa secuencia. Contó que observó a varios jóvenes practicando kitesurf cuando uno de ellos cayó al agua y desapareció de su vista. Instantes después escuchó los desesperados pedidos de ayuda de una mujer. Según explicó, en ese momento la laguna presentaba un importante oleaje provocado por las fuertes ráfagas de viento que afectaban la región.
Hallaron parte del equipo
Durante la noche surgió un dato que orienta el trabajo de los rescatistas. Otro practicante de kitesurf informó que un grupo logró recuperar el cometa y las líneas utilizadas por Cappi, aunque la tabla todavía no fue localizada.
El mismo deportista explicó que Fernando utilizaba una tabla poco frecuente dentro de la disciplina, equipada con botas fijas sujetas mediante cordones, un sistema empleado por un reducido número de practicantes.
Ese elemento, que aún permanece desaparecido, es considerado de interés para los investigadores y para los equipos de rescate, que buscan determinar la trayectoria seguida por el deportista tras la caída.
Amplio despliegue por agua y tierra
Las tareas son coordinadas por efectivos de la Comisaría 20ª junto con la Brigada de Buzos Tácticos de la Policía de Santa Fe. También interviene desaparecidouna embarcación de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, además de familiares, amigos y voluntarios que colaboran recorriendo distintos sectores de la costa.
El operativo combina rastrillajes acuáticos con búsquedas terrestres. Los equipos trabajan con un gomón y drones que sobrevuelan la zona, mientras la hipótesis principal sostiene que el deportista podría haber sido arrastrado hacia alguna de las orillas de este amplio espejo de agua.
La desaparición fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso las primeras medidas de investigación, entre ellas la recepción formal del testimonio de la pareja del deportista y la elaboración de un informe detallado sobre las circunstancias del hecho.
Mientras tanto, el despliegue continúa sin interrupciones y la expectativa permanece puesta en que las nuevas condiciones de luz permitan avanzar en una búsqueda que mantiene en vilo tanto a los rescatistas como a la comunidad de deportistas náuticos de la región.