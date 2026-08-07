Santa Fe

Reanudaron la búsqueda del kitesurfista desaparecido en aguas de la Laguna Setúbal

Tras la suspensión de las tareas por el fuerte viento y la falta de visibilidad, efectivos policiales, buzos tácticos, Los Pumas, familiares y amigos retomaron este viernes los rastrillajes por agua y tierra para localizar a Fernando Cappi, de 32 años, desaparecido mientras practicaba kitesurf en El Chaquito.