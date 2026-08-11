Investigación penal

Imputaron a una pareja de santafesinos por comercializar imágenes sexuales de su hija de 9 años

La fiscal Vivian Galeano les atribuyó haber obligado a la niña a realizar poses de contenido sexual y haberlas enviado a terceros mediante WhatsApp. Ambos quedaron detenidos hasta el viernes, cuando se discutirá la medida cautelar.