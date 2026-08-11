Una pareja fue imputada este martes en los tribunales de Santa Fe por una investigación que los vincula con la presunta producción y comercialización de material sexual infantil que tendría como víctima a su propia hija, una niña de 9 años. La acusación fue realizada durante una audiencia presidida por el juez Lisandro Aguirre.
Imputaron a una pareja de santafesinos por comercializar imágenes sexuales de su hija de 9 años
La fiscal Vivian Galeano les atribuyó haber obligado a la niña a realizar poses de contenido sexual y haberlas enviado a terceros mediante WhatsApp. Ambos quedaron detenidos hasta el viernes, cuando se discutirá la medida cautelar.
Los imputados fueron identificados por sus iniciales como E.D.D., de 33 años, y C.G.L., de 32. Ambos estuvieron asistidos por el defensor público Alejandro Bustamante Frigeri, mientras que la investigación está a cargo de la fiscal Vivian Galeano.
Según la atribución realizada por el Ministerio Público de la Acusación, desde una fecha que no pudo ser determinada y hasta el 28 de julio de este año, la pareja habría obligado a su hija a realizar poses de contenido sexual que luego habrían sido comercializadas con terceras personas mediante la aplicación de mensajería WhatsApp.
La fiscalía sostuvo que los acusados habrían “lucrado con la integridad sexual de su propia hija” y encuadró provisoriamente los hechos en los delitos de producción y comercialización de material sexual infantil y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por tratarse de sus ascendientes.
Denuncia e investigación
La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una mujer que tomó conocimiento de la situación y de la identidad de las personas involucradas.
A partir de las medidas desplegadas durante la pesquisa se incorporaron a la carpeta judicial registros de conversaciones, imágenes y videos que, de acuerdo con la acusación, permitirían reconstruir la modalidad mediante la cual se habría concretado la maniobra investigada.
El caso había derivado previamente en la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI). El 4 de agosto, personal del Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región I detuvo a los dos sospechosos por disposición de la fiscal Laura Gerard, que intervino inicialmente en la pesquisa.
En aquella oportunidad, la PDI informó que la investigación se había originado por una denuncia relacionada con una presunta vulneración de derechos de una niña de 9 años y que las tareas investigativas habían permitido detectar el presunto ofrecimiento y comercialización, mediante aplicaciones de mensajería, de imágenes y videos de abuso sexual infantil en los que aparecería la menor.
Bajo protección estatal
La niña se encuentra actualmente bajo una medida excepcional de protección y al cuidado de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.
En la audiencia también se expusieron algunos datos vinculados con la situación familiar de los imputados. Se trata de una pareja de trabajadores informales, ambos con instrucción primaria completa, que residían en una vivienda perteneciente a un familiar de la mujer, en la ciudad de Santo Tomé.
La mujer es madre de otros cinco hijos menores de edad, aunque actualmente no convive con ellos.
Detenidos hasta el viernes
Una vez formalizada la imputación, las partes abordaron la situación cautelar de los acusados. Fiscalía y defensa acordaron continuar el tratamiento de las medidas de coerción en una nueva audiencia, prevista para el viernes 14 de agosto.
En consecuencia, el juez Aguirre prorrogó hasta esa fecha la detención de ambos imputados. Ese día se discutirá si corresponde mantener la privación de la libertad o disponer alguna otra medida mientras avanza la investigación.